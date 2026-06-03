Скільки отримують ІТ-спеціалісти в Nvidia Сьогодні 06:34 — Світ

Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларі

Хоча Nvidia публічно не розкриває всі дані про зарплати, федеральні звіти щодо найму іноземців відкривають завісу над тим, скільки платить ІТ-спеціалістам один із найбільших роботодавців у галузі ШІ.

Через посилення імміграційного контролю за каденції Трампа технологічні гіганти стали рідше спонсорувати робочі візи H-1B, тож загальний тренд найму іноземців пішов на спад. Однак офіційні дані наочно демонструють: Nvidia не шкодує грошей на ІТ-таланти з-за кордону.

Згідно з федеральними даними, протягом перших двох кварталів 2026 року Nvidia отримала сертифікацію приблизно на 1200 позицій за візою H-1B. Це більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було схвалено близько 1000 сертифікацій, повідомляє Business Insider.

Тож, згідно з федеральними даними про найм за візою H-1B, базовий оклад інженерів-програмістів може сягати $391 000, а наукових співробітників — $356 500.

Водночас менеджери та директори також отримують високі компенсації. Зокрема, продакт-менеджери можуть заробляти до $379 500, керівники відділів апаратної інженерії — до $368 000, а директори — аж до $488 750.

Провідні технічні фахівці, як-от головні інженери із системного ПЗ чи заслужені інженери зі ШІ-алгоритмів, також приносять додому понад $400 000 лише базового окладу.

Зарплати дослідників штучного інтелекту

Науковий співробітник: від $104 000 до $356 500.

Провідний науковий співробітник: від $272 000 до $431 250.

Старший науковий співробітник: від $134 971 до $356 500.

Зарплати архітекторів

Архітектор: від $131 362 до $356 500

Головний архітектор: від $248 000 до $425 500

Старший архітектор: від $148 000 до $356 500

Архітектор рішень: від $139 235 до $356 500

Зарплати інженерів чипів

ASIC-інженер: від $136 000 до $368 000

Інженер апаратного забезпечення: від $96 000 до $310 500

Інженер з розробки продуктів: від $131 362 до $322 000

Старший ASIC-інженер: від $163 925 до $310 500

Старший інженер з проєктування схем змішаних сигналів: від $163 494 до $310 500

Старший інженер з фізичного проєктування мікросхем: від $160 481 до $310 500

Старший інженер із верифікації/тестування: від $135 907 до $310 500

Інженер з проєктування систем: від $157 857 до $322 000

Інженер із тестування: від $128 000 до $287 500

Інженер із верифікації/тестування: від $119 184 до $310 500

Зарплати інженерів інфраструктури та програмного забезпечення

DevOps-інженер: від $144 000 до $333 500

Провідний інженер зі ШІ-алгоритмів: від $308 000 до $471 500

Головний інженер-програміст: від $264 514 до $425 500

Головний інженер із системного ПЗ: від $272 000 до $431 250

Старший інженер мережевої інфраструктури: від $136 000 до $333 500

Старший інженер-програміст: від $139 152 до $356 500

Старший інженер із системного ПЗ (Senior Systems Software Engineer): від $139 152 до $356 500

Інженер-програміст: від $108 000 до $391 000

Інженер із системного ПЗ: від $131 997 до $287 500

Зарплати менеджерів та директорів

Директор з архітектури: від $320 000 до $488 750

Директор із залучення розробників: від $308 000 до $471 500

Директор з апаратної інженерії: від $284 000 до $431 250

Керівник відділу апаратної інженерії: від $196 000 до $368 000

Продакт-менеджер: від $198 702 до $379 500

Програмний менеджер: від $161 034 до $322 000

Старший керівник відділу системного ПЗ: від $272 000 до $431 250

Директор з розробки програмного забезпечення: від $388 918 до $471 500

Керівник відділу системного ПЗ: від $184 000 до $356 500

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