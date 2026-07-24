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Китай відповів на санкції ЄС: 14 компаній залишились без критичних технологій

Світ
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Китай з 24 липня забороняє експорт товарів подвійного призначення 14 компаніям з Європейського Союзу.
Це відповідь Пекіна на новий пакет санкцій ЄС протиросії, пише Reuters.
Євросоюз 23 липня ухвалив 21-й пакет санкцій проти росії. За даними Міністерства торгівлі Китаю, під цей пакет потрапили 14 підприємств Китаю та Гонконгу.
У відповідь Пекін негайно заборонив постачання товарів подвійного призначення 14 європейським компаніям. До списку підсанкційних Китаю європейських компаній потрапили німецький виробник автомобільної та військової техніки Rheinmetall і польська електронна компанія Vigo Photonics.
У відомстві також зазначили, що іноземним організаціям та фізичним особам заборонено передавати чи постачати цим компаніям товари подвійного призначення китайського походження. Водночас китайські експортери у виняткових випадках можуть подавати заявки на отримання дозволу.
Йдеться про програмне забезпечення та технології, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До цієї категорії належать, зокрема, окремі рідкоземельні елементи, необхідні для виробництва дронів і мікросхем.
Зазвичай список експортного контролю Пекіна стосувався передусім американських та японських компаній. Але у квітні Китай включив до нього сім європейських компаній через постачання зброї Тайваню. Це був рідкісний випадок, коли санкції, пов’язані з тайванським питанням, торкнулися саме європейських структур.
Загалом ЄС додав до списку компаній, які підпадають під жорсткіші експортні обмеження на товари й технології подвійного призначення, 51 нову організацію, серед яких є й компанії з Китаю. Причиною стала підтримка військово-промислового комплексу росії.
За матеріалами:
УНІАН
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