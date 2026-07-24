Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про запровадження нових мит на імпорт товарів із близько 60 країн світу через їхнє «невиконання заборони на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці».
Нові тарифи становитимуть від 10% до 12,5% і почнуть діяти з 25 липня.
Це найбільший крок адміністрації Трампа з відновлення своєї тарифної політики після того, як Верховний суд США скасував частину попередніх мит. Нові збори запроваджуються за результатами розслідування, яке встановило, що близько 60 торговельних партнерів США недостатньо протидіють використанню примусової праці у своїх ланцюгах постачання.
Розміри мита
Для країн, які вже мають обмеження на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці, мито становитиме 10%. До цієї групи увійшли, зокрема, Велика Британія, Канада, Мексика та Індія.
Для більшості інших країн тариф становитиме 12,5%. Водночас імпорт із Європейського Союзу та Тайваню обкладатиметься митом не вище 10%,
товари з Японії, Південної Кореї та Швейцарії — не більше 12,5% відповідно до укладених із США торговельних угод.
На що мита не поширюватимуться
Водночас нові мита не поширюватимуться на низку товарів, серед яких паливо, продукти харчування, добрива, автомобілі, метали та лікарські засоби, що вже підпадають під окремі галузеві тарифи. Також виняток зробили для товарів, які перевозяться в межах Північноамериканської торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою.
Кілька країн уже розкритикували рішення Вашингтона. Австралія назвала нові мита необґрунтованими, Сінгапур заявив про відсутність економічних підстав для такого кроку, а Японія повідомила, що домагатиметься від США гарантій щодо відповідності тарифів двостороннім домовленостям.
Думки експертів
Аналітики зазначають, що нові мита загалом збережуть рівень тарифного навантаження на імпорт до США, однак не виключають подальшого посилення торговельної політики адміністрації Трампа найближчими місяцями.