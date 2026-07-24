Трамп запровадить нові глобальні мита для 60 країн — терміни Сьогодні 10:00 — Світ

Трамп запровадить нові глобальні мита для 60 країн — терміни

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про запровадження нових мит на імпорт товарів із близько 60 країн світу через їхнє «невиконання заборони на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці».

Нові тарифи становитимуть від 10% до 12,5% і почнуть діяти з 25 липня.

Про це повідомляє Bloomberg

Читайте також Монетний двір США почне карбувати золоту монету із портретом Трампа

Це найбільший крок адміністрації Трампа з відновлення своєї тарифної політики після того, як Верховний суд США скасував частину попередніх мит. Нові збори запроваджуються за результатами розслідування, яке встановило, що близько 60 торговельних партнерів США недостатньо протидіють використанню примусової праці у своїх ланцюгах постачання.

Розміри мита

Для країн, які вже мають обмеження на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці, мито становитиме 10%. До цієї групи увійшли, зокрема, Велика Британія, Канада, Мексика та Індія.

Для більшості інших країн тариф становитиме 12,5%. Водночас імпорт із Європейського Союзу та Тайваню обкладатиметься митом не вище 10%,

товари з Японії, Південної Кореї та Швейцарії — не більше 12,5% відповідно до укладених із США торговельних угод.

На що мита не поширюватимуться

Водночас нові мита не поширюватимуться на низку товарів, серед яких паливо, продукти харчування, добрива, автомобілі, метали та лікарські засоби, що вже підпадають під окремі галузеві тарифи. Також виняток зробили для товарів, які перевозяться в межах Північноамериканської торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою.

Читайте також Трамп скасував 20-відсотковий збір за прохід через Ормузьку протоку

Для чого це

У Білому домі заявили, що нові заходи спрямовані на захист американських працівників і боротьбу з використанням примусової праці у світовій торгівлі.

Читайте також Трамп заявив, що США передадуть Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot

Кілька країн уже розкритикували рішення Вашингтона. Австралія назвала нові мита необґрунтованими, Сінгапур заявив про відсутність економічних підстав для такого кроку, а Японія повідомила, що домагатиметься від США гарантій щодо відповідності тарифів двостороннім домовленостям.

Думки експертів

Аналітики зазначають, що нові мита загалом збережуть рівень тарифного навантаження на імпорт до США, однак не виключають подальшого посилення торговельної політики адміністрації Трампа найближчими місяцями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.