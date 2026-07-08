Трамп заявив, що США передадуть Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot Сьогодні 18:10

Україна може отримати право на виробництво ракет Patriot

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трансляцію пресконференції вів Офіс президента України.

Трамп допустив передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot

Під час спілкування з журналістами президент США заявив, що Україна може отримати право на виробництво ракет Patriot.

«Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм (українцям. — Ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але, я думаю, що ви впораєтеся», — сказав Трамп.

Трамп також заявив, що багато країн не змогли б виробляти такі ракети, але українці — «дуже винахідливі».

Україна та США працюватимуть над Drone Deal

Зеленський також повідомив про початок роботи України та США над дроновою угодою — Drone Deal.

«Це дуже добрий початок. Сьогодні я матиму змогу з вами обговорити деякі важливі деталі цієї угоди», — сказав він.

Нагадаємо, президент України ще в березні заявляв про намір укласти зі США угоду щодо виробництва безпілотників на суму близько 35−50 млрд доларів.

Вартість ракет Patriot

Раніше видання United24 Media писало, що Сполучені Штати уклали контракт на $4,76 млрд із компанією Lockheed Martin на виробництво нових ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Йдеться про ракети типу PAC-3 MSE interceptor — ключову зброю для перехоплення балістичних ракет.

За оцінками аналітиків, масштаб контракту означає виробництво понад 1000 ракет. При цьому із вказаної суми лише $265 млн фінансує армія США, решта — через програму Foreign Military Sales.

Ракети PAC-3 MSE застосовуються проти «Іскандерів» та «Кинджалів». І це фактично єдина система, яка може їх надійно збивати.

Одна ракета коштує близько $4 млн, для перехоплення однієї цілі часто потрібно 2−3 ракети, тому одна атака може коштувати $10 млн і більше.

Виробництво цих ракет в США вже зростає. У 2025 році було виготовлено близько 620 ракет на рік, в планах — суттєве збільшення.

Віце-президент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Брайан Данн в інтерв’ю Financial Times заявляв, що виробник активно нарощує випуск ракет PAC-3, однак попит на них різко зріс через війну з Іраном, що посилило дефіцит. Нестача цих боєприпасів викликає занепокоєння у країн-союзників США, серед яких Німеччина, Японія, Польща, ОАЕ та Саудівська Аравія, які експлуатують системи Patriot.

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