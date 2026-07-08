«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір пояснив, чому заощадження знецінюються Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Накопичення без інвестування з часом втрачають купівельну спроможність

Однією з найпоширеніших помилок українців у поводженні з особистими фінансами є недооцінка впливу інфляції на заощадження.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу «Комерсант Український» розповів перший заступник голови правління банку «Південний» Максим Цимбал.

Інфляція поступово знецінює заощадження

За його словами, гроші, які просто зберігаються без використання фінансових інструментів, поступово втрачають свою реальну вартість.

«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію. Не потрібно забувати, що інфляція характерна і для гривні, і для долара, і для євро. Неправильно просто тримати гроші на рахунках і не давати їм працювати, тому що інфляція їх знецінює», — пояснив банкір.

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Цимбал зазначив, що накопичення без інвестування з часом втрачають купівельну спроможність.

«Якщо у вас 5 років тому лежала певна сума, то її реальна купівельна спроможність без інвестування суттєво знижується», — сказав він.

Яких помилок варто уникати

Серед інших типових фінансових помилок банкір назвав низький рівень фінансової грамотності та дисципліни, відсутність диверсифікації заощаджень і рішення, ухвалені під впливом емоцій.

«Це можуть бути емоційні покупки або інвестиції — наприклад, купівля валюти чи активів на піку зростання. У фінансових питаннях важливо мінімізувати емоції та діяти раціонально», — підсумував Цимбал.

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