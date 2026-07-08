Гендерний розрив у пенсіях виявився ще більшим, ніж у зарплатах Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Люди поважного віку

Гендерний розрив у пенсіях у ЄС більш ніж удвічі перевищує гендерний розрив в оплаті праці. У країнах ЄС жінки в середньому отримують пенсії майже на чверть менші, ніж чоловіки. Із посиланням на Euronews розповідаємо, як це пояснюють експерти.

За даними Eurostat, у 2024 році жінки в ЄС заробляли в середньому на 11,1% менше, ніж чоловіки. Водночас після завершення трудової кар’єри цей розрив стає ще більшим.

У середньому пенсії жінок у країнах Євросоюзу на 24,5% нижчі, ніж у чоловіків. Це означає, що на кожні 100 євро пенсії чоловіка жінка отримує лише 75,5 євро.

Чому пенсії жінок нижчі

Експерти наголошують, що зарплатний і пенсійний розриви відображають різні показники.

Професорка Александра Ніссен-Руенці з Мангеймського університету пояснює:

різниця в зарплатах зазвичай розраховується на основі погодинної оплати праці;

зазвичай розраховується на основі погодинної оплати праці; пенсія ж залежить від усього трудового життя людини — рівня доходів, тривалості роботи, страхового стажу та перерв у кар’єрі.

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Також експертки зазначають, що протягом десятиліть накопичуються навіть невеликі відмінності в зарплаті, кількості відпрацьованих годин, кар’єрних паузах, догляді за дітьми чи літніми родичами. Саме тому після виходу на пенсію цей розрив стає значно більшим.

Ключовими причинами залишаються нижчі зарплати жінок, частіша зайнятість на неповний робочий день та перерви у трудовій діяльності після народження дітей.

А тепер — до прикладів

Спершу про зарплатний розрив. Найменший гендерний розрив у зарплатах зафіксовано в Люксембурзі (-0,8%), де жінки навіть заробляють трохи більше за чоловіків. Також низькі показники мають Бельгія (0,7%), Румунія (3,7%) та Польща (4%).

Найбільший розрив у зарплатах спостерігається в Естонії (18,8%), Чехії (18,5%), Австрії (17,6%) та Угорщині (16,9%).

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Що стосується пенсій, то найменший гендерний розрив у виплатах зафіксовано в Естонії — 5,6%. Також невеликий показник мають Словаччина (8,4%), Чехія (9,6%) та Угорщина (9,6%).

Натомість найбільший розрив спостерігається на Мальті, де жінки отримують пенсії на 38,2% менші, ніж чоловіки. До країн із найбільшими показниками також належать Велика Британія (37%), Нідерланди (36,3%), Австрія (35,6%), Люксембург (32,7%), Бельгія (31,3%) та Ірландія (31,1%).

Серед п’яти найбільших економік Європи пенсійний розрив перевищує середній показник ЄС у всіх випадках:

Велика Британія — 37%,

Іспанія — 29,2%,

Італія — 28,6%,

Франція — 27,2%,

Німеччина — 25,8%.

Чому в окремих країнах ситуація краща

Лише у чотирьох країнах пенсійний розрив виявився меншим, ніж розрив у зарплатах. Це Естонія, Словаччина, Чехія та Угорщина.

За словами експертки Александри Ніссен-Руенці, одна з причин полягає в тому, що в країнах Східної Європи жінки історично швидше поверталися на роботу після народження дітей.

Водночас експерти наголошують: головною причиною нижчих пенсій залишається те, що жінки значно частіше виконують неоплачувану роботу з догляду за дітьми та родичами. Через це вони частіше працюють неповний день або переривають кар’єру, що в підсумку позначається на розмірі майбутньої пенсії.

Раніше ми повідомяли про дослідження, яке показало: гендерний розрив у зарплатах значно зростає з віком.

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