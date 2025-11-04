Гендерний розрив у зарплатах значно зростає з віком — звіт Сьогодні 05:54 — Світ

Гендерний розрив у зарплатах значно зростає з віком — звіт

В Австралії гендерний розрив у оплаті праці значно збільшується з віком, хоча на початку кар’єри жінки заробляють майже нарівні з чоловіками.

Це встановили у звіті Агентства з питань гендерної рівності на робочому місці, пише ABC.

Дослідники проаналізували дані понад семи тисяч роботодавців за 2024 рік, які охоплюють понад 5,1 мільйона працівників у 19 галузях.

Вони з’ясували, що у 20-х роках життя чоловіки заробляють у середньому на 1% більше за жінок. З 30 років зарплата жінок залишається нарівні, тоді як чоловіки продовжують підійматися кар’єрними сходами. Зокрема, в Австралії керівниці заробляють майже на одну середню зарплату менше, ніж керівники.

До 50 років гендерний розрив значно зростає: керівниці заробляють у середньому на 85 тисяч доларів менше, ніж керівники. Серед некерівних посад у цьому віці чоловіки в середньому мають на 31% вищий рівень доходу за жінок (різниця становить 52 тисячі доларів).

Це, зокрема, впливає на те, що жінки виходять на пенсію, маючи на третину менше пенсійних заощаджень, ніж чоловіки.

Дослідження також показало, що починаючи від 34 років, керівниками здебільшого стають чоловіки.

Мерая Фолі, старша викладачка факультету праці й організаційних досліджень Сіднейського університету, пояснює це тим, що жінки значно частіше виконують хатню роботу й догляд за дітьми, тому змушені працювати не на повну ставку.

«Жінки часто виключені з управлінських посад, де зарплати найвищі, через свої обов’язки з догляду. Тому до кінця 50-х років жінки в середньому заробляють значно менше, ніж чоловіки. Це не результат „власного вибору“ — це наслідок того, що трудові відносини досі організовані за застарілими нормами безперервної повної зайнятості», — зазначила вона.

Докторка Фолі зазначає, що політика, яка нормалізує спільну опіку між партнерами в гетеросексуальних сім’ях, може змінити усталені норми щодо того, хто працює, а хто доглядає за родиною.

Керівниця Агенції з питань гендерної рівності на робочому місці Мері Вулдридж додала, що жінки й надалі відчуватимуть драматичні фінансові наслідки протягом життя, якщо не буде вжито заходів для забезпечення справедливості на робочому місці.

