Як оформити допомогу на оплату опалення в Польщі

Із 3 листопада до 15 грудня у Польщі діє програма підтримки для домогосподарств, які постраждали від подорожчання централізованого опалення.
Про це повідомляє inpoland.
Громадяни можуть подати заявку на спеціальний ваучер, що допоможе покрити частину витрат на тепло. Подання доступне через платформу ePUAP, застосунок mObywatel або особисто у місцевому органі самоврядування.

Розмір виплати

Сума допомоги залежить від чистої вартості опалення.
  • Якщо ціна перевищує 170 злотих за ГДж, ваучер становитиме від 500 злотих.
  • Якщо ціна перевищує 230 злотих за ГДж, розмір допомоги може сягати до 3500 злотих для домогосподарства.
Виплата покриває період з 1 липня до 31 грудня 2025 року.

Подання заявок на наступний рік

Подати заявку можна буде також за опалювальний період з 1 січня до 31 грудня 2026 року. Оформлення заявок на цей період відкриють на початку 2026 року, і максимальна сума ваучера знову може становити до 3500 злотих, залежно від вартості тепла.
Міністерство енергетики вже підготувало форми та зразки заяв, які можна завантажити або отримати на місці під час подання документів.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що у зв’язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян на кордоні з Польщею. Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
