У Німеччині скоротилась кількість запитів на отримання притулку

Кількість первинних заявок на отримання притулку у Німеччині у 2025 році становила близько 113 тисяч, що вдвічі менше, ніж у 2024 році.

Про це свідчить звіт Міністерства внутрішніх справ ФРН, повідомляє dpa.

Порівняння з попередніми роками

За даними німецького МВС, 113 236 первинних запитів на притулок, поданих у 2025 році, становить менш як половину від 229 751 заявки, зареєстрованої роком раніше.

Зазначається, що ця цифра майже втричі менше від 329 120 первинних запитів на притулок, поданих у 2023 році.

Газета Bild am Sonntag зазначила, що загальна кількість перших та повторних заявок у 2025 році становили 168 543, що приблизно на 33% менше, ніж загальна кількість звернень у 2023 році — 351 915 заяв.

Повторні заяви на притулок можна подавати, якщо обставини змінилися після того, як первинну заяву було відкликано або відхилено.

Чому кількість шукачів притулку зменшується

Експерти називають кілька причин постійного зменшення кількості шукачів притулку, зокрема прикордонні перевірки, запроваджені з жовтня 2023 року.

Падіння сирійського правителя Башара Асада наприкінці 2024 року також дало зменшення кількості сирійців, які шукають притулку в Німеччині.

«Чіткий сигнал з Німеччини про те, що міграційна політика в Європі змінилася, досяг решти світу», — заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, маючи на увазі відмови Німеччини приймати членів сімей, скасування заявок на громадянство за прискореною процедурою та збільшення депортацій мігрантів.

Він сказав, що уряд займає чіткий та послідовний підхід до міграції.

«Ті, хто не має права на захист, не повинні приїжджати; ті, хто стає правопорушником, повинні виїхати», — сказав Добріндт.

За даними міністерства, депортації зросли приблизно на 20% минулого року.

Німеччина посилює правила допомоги для безробітних

Раніше Finance.ua писав , що Німеччина готується до масштабних змін у системі соціальної підтримки.

Із 1 липня 2026 року в країні запрацює нова модель допомоги для працездатних безробітних — Grundsicherung («базова підтримка»), яка прийде на зміну чинній програмі Bürgergeld. Уряд уже заявив, що нові правила передбачають значно жорсткіші вимоги до отримувачів допомоги.

