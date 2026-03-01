З 1 березня зросте вартість в’їзної візи до Єгипту Сьогодні 04:14 — Світ

З 1 березня вартість в'їзної візи до Єгипту становитиме $30

З 1 березня 2026 року вартість в’їзної візи до Єгипту збільшиться з $25 до $30.

Про це повідомляє Палата туристичних компаній та агентств, яку цитує Cairo 24

Зазначається, що Палата туристичних компаній та агентств оголосила про підвищення вартості в’їзної візи в єгипетських пунктах в’їзду.

Йдеться про одноразову візу, ціна якої з 1 березня підвищиться з $25 до $30. Вартість багаторазової візи залишиться незмінною — $60.

У грудні 2025 року президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підписав указ, що встановлює максимальний розмір візового збору на рівні $20.

Тоді в Міністерстві туризму підкреслювали, що документ лише визначає верхній поріг, а рішення про реальне підвищення ще не прийнято.

Законопроєкт про збільшення мит був внесений МЗС Єгипту і схвалений парламентом 2 листопада 2025 року. Це рішення викликало критику всередині країни.

У тому ж місяці федерація палат з питань туризму звернулася до прем’єр-міністра Мустафи Мадбулі і міністра туризму Шеріфа Фатхі з проханням запобігти зростанню цін на візи.

