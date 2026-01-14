0 800 307 555
укр
Хто може подати заявку на візу цифрового кочівника до Болгарії

Особисті фінанси
17
Болгарія нещодавно перейшла на євро та в 2025 році увійшла до Шенгенської зони, що робить її зручною відправною точкою для подорожей Європою.
То ж в Європі з’явився ще один варіант для віддаленої роботи.
Болгарія запровадила візу для цифрових кочівників, прийом заявок уже відкритий, пише Еuronews.

Чому вигідно

Країна чудово підходить для любителів працювати з ноутбуком:
  • вартість життя помітно нижча, ніж в інших європейських країнах,
  • молоді міста пропонують все більше сервісів для віддаленої роботи,
  • на вихідні легко влаштувати яскраві поїздки від суворих гірських масивів до пляжних курортів.

Що важливо знати про візу цифрового кочівника у Болгарії

Подавати можуть громадяни країн, які не входять до ЄС/ЄЕЗ, які працюють віддалено та отримують дохід за межами Болгарії.
До цієї категорії входять три групи:
  • віддалені співробітники компаній, зареєстрованих поза ЄС, ЄЕЗ та Швейцарією;
  • власники компаній або особи, які володіють більш ніж 25% бізнесу, зареєстрованого за кордоном;
  • а також фрілансери або незалежні фахівці, які не менше року до подання заявки надають послуги клієнтам за межами Болгарії.
Необхідно надати докази річного доходу не нижче 50 розмірів болгарської мінімальної місячної зарплати, зараз це 620 євро, тобто щонайменше 31 000 євро на рік.

Як подати заявку на візу цифрового кочівника до Болгарії.

Процедура подання на візу цифрового кочівника складається із двох етапів.
Спочатку потрібно отримати національну довгострокову візу типу D у посольстві чи консульстві Болгарії у своїй країні. Це може тривати від чотирьох до восьми тижнів.
Ця віза дозволяє іноземцям в’їхати до Болгарії та подати заяву на посвідку на проживання.
Після прибуття до Болгарії протягом 14 днів необхідно подати заяву на дозвіл на проживання за програмою Digital Nomad Visa.
З документів потрібно підтвердження проживання в Болгарії (наприклад, договір оренди, бронювання готелю або свідоцтво про власність), довідка про відсутність судимості з вашої країни проживання та переклади іноземних документів болгарською мовою з апостилем, де це необхідно.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
