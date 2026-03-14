Як вирішити спірні питання з банком: корисні поради Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Що робити при виникненні спірних питань з банком, Фото: freepik

Іноді між вкладником і банком виникають непорозуміння: списання коштів із зарплатної картки, перерахунок на кредит, зміна тарифів або кредитного ліміту. Вкладник може звернутися до суду, проте процес часто тривалий і не завжди ефективний.

Експерти «Фінкульту» радять скористатися альтернативними способами врегулювання спірних питань з банком.

Зверніться до банку

Перш за все, спробуйте звʼязатися з банком для вирішення спірного питання:

онлайн (електронна пошта, сервіс «Зворотній зв’язок», чат-боти у месенджерах),

усно на гарячу лінію або до контакт-центру,

поштою — листом на адресу керівництва банку, або залишивши письмове звернення у відділенні банку.

Обовʼязково вкажіть дані, причину звернення, очікуваний результат, а також спосіб отримання відповіді. Необхідно підписати лист із датою.

Якщо банк не вирішив проблему

Наступним кроком є звернення до Національного банку України через розділ «Захист прав споживачів» на сайті.

У разі порушення банком обов’язків щодо інформування про систему гарантування вкладів або умов надання послуг щодо вкладів — звертайтеся до Відділу захисту прав вкладників Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за адресою: cn-vzpv@fg.gov.ua

Для отримання гарантованої суми відшкодування — інструкції доступні у розділі «Звернення громадян» на сайті Фонду.

Коли варто йти до суду

Якщо інші способи не дали результату, закон дозволяє звернутися до суду. Детальна інформація доступна на порталі court.gov.ua.

«Завчасно дізнавайтесь про свої права та умови банківських послуг — це допомагає впевнено захищати свої кошти та ефективно вирішувати спірні питання. А перед важливими юридичними кроками корисно отримати консультацію юриста, щоб прийняти зважене рішення», — зазначають експерти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.