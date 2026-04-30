У «Резерв+» діє автоматичне продовження відстрочок вже для 22 категорій громадян Сьогодні 09:33

Зараз у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок від призову

Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку Резерв+.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

У яких випадках відстрочка продовжується автоматично

Відстрочка продовжиться сама, якщо:

підстави для неї досі актуальні;

система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматичне продовження відстрочок від мобілізації доступне для таких категорій громадян:

Люди з інвалідністю. Тимчасово непридатні до служби. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи. Жінки та чоловіки військових із дитиною. Батьки трьох і більше дітей. Студенти, аспіранти. Працівники вищої та профосвіти. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові, звільнені з полону. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності. Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї. Опікуни людини, яку визнано недієздатною. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи. Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Вчителі шкіл. Люди після однорічного контракту 18−25.

Автоматичне продовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.

У яких випадках для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно

Потрібно звернутись повторно, якщо:

ваша відстрочка не належить до переліку з автопродовженням;

підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах.

У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.

Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично

Якщо автопродовження відбулося:

ви отримаєте сповіщення в Резерв+;

після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру — там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично.

Чому автопродовження може не відбутись

Найчастіше — через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

ПІБ, дата народження або РНОКПП;

дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);

інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;

окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Хто може оформити відстрочку онлайн у Резерв+

Зараз у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок від призову, які можна оформити онлайн — швидко і без зайвої бюрократії. Зробити це можуть:

Люди з інвалідністю. Тимчасово непридатні до служби. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи. Жінки та чоловіки військових із дитиною. Батьки трьох і більше дітей. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Студенти, аспіранти. Працівники вищої та професійної освіти.

Кому потрібно звертатися до ЦНАП

Оформити відстрочку лише через ЦНАП можуть:

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Усиновлювач або законний представник дитини-сироти. Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Військовозобовʼязаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові, звільнені з полону. Люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності. Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї. Опікуни особи, визнаної недієздатною. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи. Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю. Вчителі шкіл.

Що робити, якщо в Резерв+ з’явилося повідомлення «Вас розшукує ТЦК», але відстрочка чинна

Цей повідомлення означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення військового обліку і передав запит до Нацполіції, щоб доставити вас для складання протоколу.

Важливо: відстрочка не скасовує відповідальності за порушення обліку.

Якщо не згодні з таким повідомленням — зверніться до свого ТЦК та СП.

