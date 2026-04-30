У «Резерв+» діє автоматичне продовження відстрочок вже для 22 категорій громадян
У яких випадках відстрочка продовжується автоматично
- підстави для неї досі актуальні;
- система може підтвердити підстави в державних реєстрах.
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та профосвіти.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
- Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Вчителі шкіл.
- Люди після однорічного контракту 18−25.
У яких випадках для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно
- ваша відстрочка не належить до переліку з автопродовженням;
- підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах.
Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично
- ви отримаєте сповіщення в Резерв+;
- після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру — там з’явиться нова дата дії відстрочки.
Чому автопродовження може не відбутись
- ПІБ, дата народження або РНОКПП;
- дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);
- інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;
- окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.
Хто може оформити відстрочку онлайн у Резерв+
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та професійної освіти.
Кому потрібно звертатися до ЦНАП
- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
- Усиновлювач або законний представник дитини-сироти.
- Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.
- Військовозобовʼязаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
- Люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
- Опікуни особи, визнаної недієздатною.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Вчителі шкіл.
