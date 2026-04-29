Чехія завершує прийом заяв на довгострокове перебування: скільки заяв вже подали

На спецдозвіл на довгострокове перебування записалися вже 45 тисяч українців

Наприкінці квітня завершується можливість «виявити інтерес» онлайн до спеціального дозволу на довгострокове перебування для біженців з України. Після цього Міністерство внутрішніх справ Чехії перевірятиме, хто відповідає встановленим критеріям для отримання дозволу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Охочих вже зголосилося близько 45 тисяч, повідомила речниця МВС Гана Мала. Торік інтерес виявили близько 82 тисяч біженців, однак дозвіл отримали лише понад 16 тисяч заявників.

Які умови необхідно виконати

Однією з ключових вимог залишається фінансова незалежність. Мінімальна база оподаткування за 2025 рік, з якої мають бути сплачені податки, повинна становити не менше ніж 440 тисяч крон для першого заявника в домогосподарстві та по 110 тисяч крон за кожного наступного.

Крім фінансових критеріїв, заявники мають відповідати й іншим вимогам:

перебувати в Чехії з тимчасовим захистом щонайменше два роки;

мати чинний закордонний паспорт;

не мати судимостей;

бути забезпеченими житлом;

не мати заборгованості за медичним страхуванням;

у разі наявності дітей шкільного віку — забезпечити їхнє обов’язкове відвідування школи.

Які можливості дає дозвіл

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування надає право легально проживати в Чехії протягом п’яти років і передбачає вільний доступ до ринку праці.

У перспективі це дає змогу претендувати на отримання дозволу на постійне проживання на загальних підставах.

Водночас цей статус не передбачає доступу до частини соціальних виплат, а також отримання чеського індивідуального ідентифікаційного номера (rodné číslo).

Ті, хто не відповідатиме вимогам для отримання нового дозволу, зможуть і надалі перебувати в Чехії на підставі тимчасового захисту. Для тих, хто його продовжив, цей статус чинний до березня 2027 року.

Подальші рішення щодо правового статусу українських біженців у країнах Європейського Союзу наразі остаточно не узгоджені.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що найбільша кількість українських біженців у країнах Європейського Союзу проживає в Німеччині. Водночас за кількістю на душу населення лідирує Чехія. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на середину березня кількість осіб із тимчасовим захистом у країні зросла до 401 850.

Також ми писали , що в Чехії готують масштабне оновлення правил перебування іноземців. Уряд уже підтримав відповідний закон, який змінює підходи до оформлення документів і посилює контроль за міграцією. Базові умови отримання дозволу на проживання залишаються без змін — нововведення стосуються насамперед процедур і взаємодії з державними органами.

📢 Не пропускайте важливе — долучайтеся до каналу Finance.ua в Телеграмі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.