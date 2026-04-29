Українці можуть отримати грант до 100 тис. грн для запуску власної справи Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Грант дозволяє отримати до 100 тис. грн

Карітас-Київ продовжує приймати заявки на грантову програму для тих, хто хоче започаткувати власну справу або відновити бізнес після релокації. Учасники можуть отримати фінансову допомогу, навчання, менторську підтримку та юридичні консультації.

Програма реалізується в межах проєкту GROW за підтримки Caritas Española та Caritas Ukraine, йдеться у повідомленні організаторів.

Програма охоплює м. Київ, а розмір гранту складає ~100 тис. грн (за умови обґрунтування може бути збільшено).

Хто може податися на грант

Участь у програмі можуть взяти жителі Києва, які належать до вразливих категорій, зокрема:

внутрішньо переміщені особи;

одинокі батьки;

багатодітні родини;

люди віком 50+;

особи з інвалідністю;

ветерани.

Організатори наголошують, що мета програми — не лише надати кошти, а допомогти створити життєздатний бізнес із перспективою розвитку.

На що можна використати кошти

Грантові гроші можна спрямувати на потреби, пов’язані із запуском або розвитком справи, зокрема на:

придбання чи оренду обладнання;

оренду приміщення (до 25% суми гранту);

закупівлю сировини та витратних матеріалів;

маркетинг і рекламне просування.

Окрім фінансування, учасникам пропонують навчання з підприємництва та фінансової грамотності, а також менторську підтримку від досвідчених підприємців.

Як відбиратимуть учасників

Відбір проходитиме на конкурсній основі. Під час оцінки враховуватимуть:

наскільки обґрунтована потреба у фінансуванні;

реалістичність і життєздатність бізнес-ідеї;

розуміння ринку та потенційних клієнтів;

спроможність реалізувати проєкт;

наявний досвід у бізнесі;

рівень соціальної або фінансової вразливості.

Також окремо оцінюватимуть ринковий потенціал і фінансову стійкість бізнес-проєкту.

Подати заявку на участь можна через на участь можна через онлайн-форму , а більше подробиць про програму доступно за посиланням: caritas.kyiv.ua/grow

