Українці можуть отримати грант до 100 тис. грн для запуску власної справи
Хто може податися на грант
- внутрішньо переміщені особи;
- одинокі батьки;
- багатодітні родини;
- люди віком 50+;
- особи з інвалідністю;
- ветерани.
На що можна використати кошти
- придбання чи оренду обладнання;
- оренду приміщення (до 25% суми гранту);
- закупівлю сировини та витратних матеріалів;
- маркетинг і рекламне просування.
Як відбиратимуть учасників
- наскільки обґрунтована потреба у фінансуванні;
- реалістичність і життєздатність бізнес-ідеї;
- розуміння ринку та потенційних клієнтів;
- спроможність реалізувати проєкт;
- наявний досвід у бізнесі;
- рівень соціальної або фінансової вразливості.
