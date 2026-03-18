Місце для вашої реклами

«Зроблено в Україні»: на що бізнес нині бере гранти (суми та умови)

Особисті фінанси
На що бізнес бере гранти
В умовах повномасштабної війни гранти стали одним з ключових інструментів підтримки економіки в Україні. Нині в межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» подалися 154 підприємці.
Про це розповідає прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

На що беруть гранти

Зі слів Свириденко, на розгляді перебувають 140 заявок від промисловців на гранти на виробниче обладнання. Уже схвалені 14 грантів для фермерських господарств на створення садів і теплиць. Прийом заявок триває.
Гранти для переробної промисловості
Цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 млн грн. З них 6 — на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Галузі

Серед заявників виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева.

Що це дає

Підприємства, які подалися, створять майже 1400 нових робочих місць. Гранти використовуються на придбання виробничого обладнання.
Загалом з початку дії програм для розвитку та відновлення видано майже 1400 грантів на загальну суму 6,7 млрд грн.
Нагадаємо, програми реалізуються в межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні»:
  • до 8 млн грн — грант на розвиток.
  • до 16 млн грн — грант на відновлення.
Умови отримання гранту

Співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання 70% на 30%) та створення від 5 робочих місць.

Де подати заявку

Нині прийом заявок триває, а подати заявку можна через через портал Дія: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, у лютому виповнилося 2 роки з моменту старту політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».
  • У 2024 році програми політики забезпечили 0,64% додаткового зростання ВВП.
  • За підсумками 2025 року цей внесок зріс до 0,95%.
  • У грошах програми за два роки забезпечили 226,2 млрд грн додаткового ВВП.

Довідка Finance.ua:

  • На сьогодні в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес.
  У цьому матеріалі Finance.ua зібрав актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок:

Тетяна Берегова
Місце для вашої реклами
