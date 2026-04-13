Колекціонування чи інвестування монет: які плюси й мінуси

Для українського інвестора європейський ринок монет цікавий і як колекційне хобі, і як нішевий інструмент диверсифікації, особливо якщо розуміти, де закінчується нумізматика і починається золото як актив.

Інвестиційна привабливість: на чому реально заробляти

Колекційні монети відрізняються від «чистих» інвестиційних (типу Krugerrand або Maple Leaf) тим, що мають дві складові вартості:
  • метал (золото, срібло) — базова «підлога» ціни;
  • нумізматична премія — за тему, рік, тираж, стан, попит.
Ключові фактори:
  • Рідкість та тираж. Чим менший тираж, тим простіше створити дефіцит. Популярні випуски з мікродержав із мінімальними тиражами можуть подвоюватися або навіть більше в ціні протягом кількох років.
  • Попит і мода. Важить не тільки, «скільки монет у світі», а й «скільки людей полюють саме за ними». Серії по одній країні, королівські теми, спорт чи монети, присвячені Україні, часто демонструють кращу динаміку.
  • Стан збереження. Для обігових монет критично, у якому стані вони дійшли до колекціонера: UNC, BU чи Proof. Навіть дрібні подряпини, сліди чищення або окиснення можуть істотно «з'їсти» нумізматичну вартість.
  • Матеріал. Золото й срібло задають мінімальний рівень ціни. Для частини випусків премія над металом дуже висока — за унікальний дизайн, тему чи малі тиражі.
  • Юридичний і податковий статус. Багато європейських золотих монет мають пільговий режим оподаткування як інвестиційне золото. Натомість 2-єврові пам’ятні монети — радше нішевий колекційний інструмент без спеціальних податкових бонусів.

Найкраще продаються:

  • масові, добре впізнавані 2-єврові монети популярних серій;
  • золоті та срібні монети від великих монетних дворів із прозорою ринковою ціною.
Найскладніше — із надто «екзотичними» або маркетинговими випусками без реального попиту серед нумізматів.

Плюси й мінуси

Плюси:
  • низький поріг входу (особливо в сегменті 2-єврових монет);
  • поєднання хобі, естетичного задоволення та шансу на зростання вартості;
  • окремі випуски реально зростають у ціні на десятки й сотні відсотків;
  • золота колекційна монета — зручний інструмент передання вартості між поколіннями.

Мінуси та ризики:

  • ліквідність значно нижча, ніж у класичних інструментів (акції, ETF, золото як метал);
  • високі спреди між ціною купівлі в дилера й реальною ціною продажу;
  • залежність від настроїв ринку: «хайпова» сьогодні тема завтра може охолонути;
  • без базових знань про тиражі, стан і ринок легко переплатити.
Тетяна Берегова
