Скільки в середньому заробляють кияни

Середня зарплата в Києві 45 651 грн
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій столиці становила 45 651 грн, що на 4,1% більше, ніж у січні. Середня кількість штатних працівників склала 1 032 511 осіб.
Про це повідомляє Головне управління статистики у місті Києві
Середня заробітна плата в Києві
Зарплати за видами економічної діяльності у лютому

  • Фінансова та страхова діяльність — 92 016 грн;
  • Інформація та телекомунікації — 65 176 грн;
  • Державне управління та оборона — 71 100 грн;
  • Переробна промисловість — 48 851 грн;
  • Постачання електроенергії, газу та пари — 48 487 грн;
  • Промисловість загалом — 47 291 грн;
  • Оптова та роздрібна торгівля — 43 303 грн;
  • Освіта — 24 009 грн;
  • Охорона здоров’я та соціальна допомога — 21 346 грн;
  • Будівництво — 21 346 грн.
Працівники фінансової сфери та телекомунікацій традиційно отримують найвищі зарплати, тоді як найнижчі — у будівництві та сфері освіти.

Середня зарплата в Україні

Водночас середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Найвища заробітна плата була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 941 грн.
Найменша заробітна плата спостерігалась на підприємствах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.
Порівняння зарплат в Києві та середня по Україні
Нагадаємо, на думку українців, щоб «жити добре», одній людині потрібно мати дохід 20−40 тис. грн на місяць. Щоб «жити в достатку», сума доходу має становити 120−200 тис. грн, а для «заможного життя» — понад 400 тис. грн на місяць.
Альона Лістунова
