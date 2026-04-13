Скільки в середньому заробляють кияни
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій столиці становила 45 651 грн, що на 4,1% більше, ніж у січні. Середня кількість штатних працівників склала 1 032 511 осіб.
Про це повідомляє Головне управління статистики у місті Києві
Зарплати за видами економічної діяльності у лютому
- Фінансова та страхова діяльність — 92 016 грн;
- Інформація та телекомунікації — 65 176 грн;
- Державне управління та оборона — 71 100 грн;
- Переробна промисловість — 48 851 грн;
- Постачання електроенергії, газу та пари — 48 487 грн;
- Промисловість загалом — 47 291 грн;
- Оптова та роздрібна торгівля — 43 303 грн;
- Освіта — 24 009 грн;
- Охорона здоров’я та соціальна допомога — 21 346 грн;
- Будівництво — 21 346 грн.
Працівники фінансової сфери та телекомунікацій традиційно отримують найвищі зарплати, тоді як найнижчі — у будівництві та сфері освіти.
Середня зарплата в Україні
Водночас середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Найвища заробітна плата була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 941 грн.
Найменша заробітна плата спостерігалась на підприємствах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.
Нагадаємо, на думку українців, щоб «жити добре», одній людині потрібно мати дохід 20−40 тис. грн на місяць. Щоб «жити в достатку», сума доходу має становити 120−200 тис. грн, а для «заможного життя» — понад 400 тис. грн на місяць.
Скільки в середньому заробляють кияни
