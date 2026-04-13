Скільки в середньому заробляють кияни Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Києві 45 651 грн

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій столиці становила 45 651 грн, що на 4,1% більше, ніж у січні. Середня кількість штатних працівників склала 1 032 511 осіб.

Про це повідомляє Головне управління статистики у місті Києві

Середня заробітна плата в Києві

Зарплати за видами економічної діяльності у лютому

Фінансова та страхова діяльність — 92 016 грн;

Інформація та телекомунікації — 65 176 грн;

Державне управління та оборона — 71 100 грн;

Переробна промисловість — 48 851 грн;

Постачання електроенергії, газу та пари — 48 487 грн;

Промисловість загалом — 47 291 грн;

Оптова та роздрібна торгівля — 43 303 грн;

Освіта — 24 009 грн;

Охорона здоров’я та соціальна допомога — 21 346 грн;

Будівництво — 21 346 грн.

Працівники фінансової сфери та телекомунікацій традиційно отримують найвищі зарплати, тоді як найнижчі — у будівництві та сфері освіти.

Середня зарплата в Україні

Водночас середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Найвища заробітна плата була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 941 грн.

Найменша заробітна плата спостерігалась на підприємствах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.

Порівняння зарплат в Києві та середня по Україні

Нагадаємо, на думку українців, щоб «жити добре», одній людині потрібно мати дохід 20−40 тис. грн на місяць. Щоб «жити в достатку», сума доходу має становити 120−200 тис. грн, а для «заможного життя» — понад 400 тис. грн на місяць.

