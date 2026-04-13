Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн

Пенсіонерка зі смартфоном
Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії — наприклад, перейти з поштової доставки на банківський рахунок або оновити реквізити. Для цього потрібно повідомити територіальний орган Пенсійного фонду України. Найзручніше зробити це онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Як змінити спосіб виплати пенсії онлайн

Авторизація на порталі

Перейдіть на вебпортал Пенсійного фонду та натисніть кнопку «Вхід» у правому верхньому куті. Увійдіть до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Вибір потрібної послуги

У меню зліва відкрийте розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та оберіть опцію «Внесення змін до пенсійної справи».
Подання заяви

У списку доступних заяв оберіть «Заява про зміну способу виплати пенсії». Цей варіант підходить як для переходу з пошти на банк, так і для зміни банківських реквізитів.
Заповнення даних

Заповніть усі обов’язкові поля, позначені зірочкою. Зверніть увагу: банківський рахунок потрібно вказати у форматі IBAN — це 29 символів (літери та цифри).

Додавання документів

Завантажте скан-копії необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення тощо). Після цього підтвердьте згоду на обробку персональних даних і ознайомлення з умовами.
Підпис і відправлення

Перевірте сформовану заяву, підпишіть її КЕПом і надішліть до Пенсійного фонду.

Де перевірити результат

Статус розгляду заяви можна відстежувати в особистому кабінеті — у розділі «Мої звернення».
Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяВиплата пенсій
