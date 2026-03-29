З 1 квітня частині пенсіонерів перерахують виплати

Кому з працюючих пенсіонерів перерахують виплати з 1 квітня
З 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Кому перерахують виплати

Як зазначають у ПФУ, з наступного місяця автоматично перерахують пенсії тим, хто станом на 1 березня офіційно відпрацював після призначення пенсії / попереднього перерахунку 24 місяці. Або відпрацював менше, але від часу попереднього перерахунку минуло 2 роки.
Пенсіонерам із 24 і більше місяцями страхового стажу перерахунок проводиться з урахуванням цього стажу.
При обчисленні можуть враховувати заробіток, на основі якого пенсія вже була призначена, або заробіток, який людина одержувала після призначення / попереднього перерахунку пенсії.
Якщо пенсіонер набув менше 24 місяців страхового стажу після останнього перерахунку, автоматичний перерахунок відбудеться не раніше ніж через два роки після її призначення / попереднього перерахунку лише з урахуванням набутого страхового стажу.

Що треба зробити деяким пенсіонерам до 1 квітня

До цього Finance.ua зазначав, що для частини пенсіонерів наближається важливий дедлайн — до 1 квітня 2026 року потрібно подати повідомлення про неотримання пенсійних або страхових виплат від рф.
Це стосується тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або виїхав з них і ще не перевів виплати за новим місцем. Подання повідомлення — необхідна умова для продовження нарахування української пенсії.
Подати можна онлайн в особистому кабінеті на Порталі ПФУ.
За матеріалами:
Finance.ua
