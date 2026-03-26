Що треба зробити деяким пенсіонерам до 1 квітня — пояснення Мінсоцполітики
Мінсоцполітики нагадує, що для частини пенсіонерів наближається важливий дедлайн — до 1 квітня 2026 року потрібно подати повідомлення про неотримання пенсійних або страхових виплат від рф.
Кого це стосується
Це стосується тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або виїхав з них і ще не перевів виплати за новим місцем. Подання повідомлення — необхідна умова для продовження нарахування української пенсії.
Подати можна онлайн в особистому кабінеті на Порталі ПФУ.
Дивіться деталі на слайдах:
Якщо не подати
Виплату пенсії та страхової оплати можи бути зупинено.
Раніше Finance.ua писав, що за 1 місяць до досягнення пенсійного віку українці повинні подати документи до Пенсійного фонду. Зробити це можна як особисто, так і онлайн через портал ПФУ.
Також Finance.ua писав, що в Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.
Пенсія за віком призначається:
- з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо людина звернулася не пізніше трьох місяців із дня досягнення такого віку;
- з дня звернення, якщо заява подана пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку.
Окремо передбачено норму про автоматичне призначення пенсії за віком (без звернення особи). У такому випадку виплати стартують з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
Поділитися новиною
