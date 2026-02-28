Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

Перелік документів для оформлення пенсії за віком, Фото: freepik

За 1 місяць до досягнення пенсійного віку українці повинні подати документи до Пенсійного фонду. Зробити це можна як особисто, так і онлайн через портал ПФУ.

Про це розповіли у Головному управлінні ПФУ у Волинській області.

Які документи потрібно мати для оформлення пенсії за віком

Зазначається, що при оформленні через сервісний центр, документи мають бути подані в оригіналах. При зверненні через вебпортал з накладенням КЕП, необхідно додати кольорові скан-копії чи фото.

Перелік документів для оформлення пенсії за віком:

Паспорт громадянина України (або ID-картка + витяг з Реєстру про місце проживання);

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

Трудова книжка (оригінал; за наявності — всі книжки, якщо їх декілька);

Документи про страховий стаж (якщо стаж не повністю відображений у трудовій книжці, або записи оформлені з порушеннями) наприклад: довідки з архівів, довідки з підприємств, накази, договори, особові рахунки;

Диплом (свідоцтво, атестат) про навчання за денною формою у вищих, середніх навчальних закладах;

Військовий квиток, для підтвердження періоду служби в армії;

Довідка про зарплату — за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року (після цієї дати дані зазвичай вже є в електронному реєстрі);

Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну прізвища (якщо змінювалось прізвище, або якийсь із документів, який підтверджує стаж, виданий на попереднє прізвище);

Свідоцтва про народження дітей (жінкам, для підтвердження періодів догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

Документи про пільговий стаж роботи (шкідливі умови, особливий характер роботи тощо);

Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

Реквізити банківського рахунку (IBAN) або заява на отримання пенсії.⠀

Які строки призначення пенсії в Україні

Раніше Finance.ua писав , що в Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.

Пенсія за віком призначається:

з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо людина звернулася не пізніше трьох місяців із дня досягнення такого віку;

з дня звернення, якщо заява подана пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку.

Окремо передбачено норму про автоматичне призначення пенсії за віком (без звернення особи). У такому випадку виплати стартують з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Також ми вже згадували , що на 1 березня запланована традиційна індексація пенсій українців. Більшості пенсіонерів виплати проіндексують на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно.

