Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком
За 1 місяць до досягнення пенсійного віку українці повинні подати документи до Пенсійного фонду. Зробити це можна як особисто, так і онлайн через портал ПФУ.
Про це розповіли у Головному управлінні ПФУ у Волинській області.
Зазначається, що при оформленні через сервісний центр, документи мають бути подані в оригіналах. При зверненні через вебпортал з накладенням КЕП, необхідно додати кольорові скан-копії чи фото.
Перелік документів для оформлення пенсії за віком:
- Паспорт громадянина України (або ID-картка + витяг з Реєстру про місце проживання);
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- Трудова книжка (оригінал; за наявності — всі книжки, якщо їх декілька);
- Документи про страховий стаж (якщо стаж не повністю відображений у трудовій книжці, або записи оформлені з порушеннями) наприклад: довідки з архівів, довідки з підприємств, накази, договори, особові рахунки;
- Диплом (свідоцтво, атестат) про навчання за денною формою у вищих, середніх навчальних закладах;
- Військовий квиток, для підтвердження періоду служби в армії;
- Довідка про зарплату — за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року (після цієї дати дані зазвичай вже є в електронному реєстрі);
- Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну прізвища (якщо змінювалось прізвище, або якийсь із документів, який підтверджує стаж, виданий на попереднє прізвище);
- Свідоцтва про народження дітей (жінкам, для підтвердження періодів догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
- Документи про пільговий стаж роботи (шкідливі умови, особливий характер роботи тощо);
- Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
- Реквізити банківського рахунку (IBAN) або заява на отримання пенсії.⠀
Які строки призначення пенсії в Україні
Раніше Finance.ua писав, що в Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.
Пенсія за віком призначається:
- з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо людина звернулася не пізніше трьох місяців із дня досягнення такого віку;
- з дня звернення, якщо заява подана пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку.
Окремо передбачено норму про автоматичне призначення пенсії за віком (без звернення особи). У такому випадку виплати стартують з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
Також ми вже згадували, що на 1 березня запланована традиційна індексація пенсій українців. Більшості пенсіонерів виплати проіндексують на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.
Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно.
