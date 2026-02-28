0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи має дитина УБД пільги при вступі до університету

Особисті фінанси
24
Діти УБД можуть отримати пільговий кредит на навчання
Діти УБД можуть отримати пільговий кредит на навчання, Фото: freepik
Діти учасників бойових дій (УБД) мають право на державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти. Це може бути повна оплата навчання, першочерговий перехід з контракту на вакантні державні місця або пільговий довгостроковий кредит для часткової оплати навчання.
Про це повідомили у «Юридичному пораднику для ВПО».

Що дає ця підтримка при вступі

Дітям УБД повністю оплачується навчання за рахунок державного або місцевого бюджету у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням.
Також можливе першочергове переведення студентів із контрактного навчання на вакантні бюджетні місця.
Щоб отримати ці види підтримки, необхідно подати заяву на ім’я керівника закладу освіти, зазначивши бажаний вид підтримки, та додати копії посвідчення УБД і свідоцтва про народження.

Що робити, якщо вступити на «бюджетне» місце не вийде

У такому випадку діти УБД можуть отримати пільговий довгостроковий кредит від держави для часткової оплати навчання.
Кредит повертається протягом 15 років із 3% річних, починаючи з 12 місяця після завершення навчання. У деяких випадках одержувач може бути звільнений від сплати відсотків або навіть основної суми боргу.
Як оформити пільговий кредит:
  • подати заяву на оплату навчання за рахунок пільгового кредиту до приймальної комісії;
  • приймальна комісія ухвалює рішення за результатами вступних випробувань;
  • укласти угоду на кредит (для неповнолітніх — з батьками або законними представниками. У разі досягнення повноліття укладається нова угода на кредит).
Фахівці нагадують, наразі проєкт для здобувачів, який дозволяє отримати компенсацію вартості навчання за навчальний рік.
Проте цей проєкт діятиме лише до 25 вересня 2026 року, якщо не буде продовження.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийДіти й гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems