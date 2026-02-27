Сім’ї зниклих безвісти отримуватимуть виплати по-новому: Міноборони пояснило нові правила Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Сім’ї зниклих безвісти та загиблих воїнів матимуть однакову виплату від держави

Верховна Рада встановила єдиний граничний розмір виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців на рівні 15 млн грн. Тепер сім’ї зниклих безвісти та загиблих воїнів матимуть однакову виплату від держави.

У Міністерстві оборони пояснили , що змінюється.

«Сім'ї загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців потребують справедливої соціальної підтримки. Водночас це питання є доволі чутливим. Родини загиблих не повинні отримати менше, ніж сім’ї військових, які вважались зниклими безвісти. Саме тому на державному рівні встановлено єдину граничну суму виплат, як для родин зниклих безвісти, так і загиблих захисників України», — сказано в повідомленні.

Причини змін

У Міноборони зазначають, що попередній механізм виплат створював різницю між родинами військових залежно від обставин встановлення факту загибелі.

Наразі родини загиблих воїнів отримують меншу суму ніж родини тих, хто зник безвісти, а потім був визнаний загиблим, mod.gov.ua

У разі надання військовослужбовцю статусу зниклого безвісти його родина отримувала повністю або частково щомісячне грошове забезпечення. Після підтвердження загибелі додатково виплачувалася одноразова допомога у розмірі 15 млн грн.

Водночас родини військовослужбовців, загибель яких була підтверджена одразу, отримували лише одноразову виплату в розмірі 15 млн грн.

«Такий підхід безумовно є несправедливим до сімей військовослужбовців, яких одразу визнали загиблими. Саме тому Верховна Рада України 25 лютого ухвалила зміни у законодавство», — пояснили в міністерстві.

Як працюватиме новий механізм

Родини зниклих безвісти військових продовжать отримувати їхнє грошове забезпечення. Але у разі визнання таких військовослужбовців загиблими, їхні рідні отримають різницю між сумою раніше виплачених коштів та граничною сумою виплат — 15 млн грн.

Родини загиблих і зниклих військових отримають однакові виплати, mod.gov.ua

Якщо військовий написав особисте розпорядження — усі кошти нараховуватимуться вказаній ним особі.

В іншому випадку частина грошового забезпечення зберігається на депонованому рахунку та згодом виплачується йому або рідним. У разі повернення військовослужбовця усі нараховані гроші залишаються в нього. Якщо загальна сума виплат перевищила 15 млн грн до змін у законодавстві, то різницю повертати не потрібно.

Деталі законопроєкту № 13646

25 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових. Документ передбачає гарантії забезпечення військовослужбовців під час проходження служби.

Зокрема, військові матимуть право на:

грошове забезпечення;

медичне обслуговування;

продовольче та речове забезпечення;

відпустки за сімейними обставинами;

лікування та реабілітацію за рішенням військово-лікарської комісії;

забезпечення житлом на період служби;

безоплатний проїзд;

поштовий зв’язок.

Після завершення служби військовослужбовці отримують право повернутися на попереднє місце роботи або на посаду не нижчу за ту, яку вони обіймали до призову.

Також передбачено:

виплату допомоги в розмірі середньої заробітної плати після взяття на військовий облік;

можливість професійної адаптації;

зарахування періоду служби до страхового і трудового стажу;

право на щорічну відпустку вже в перший рік після працевлаштування.

Закон встановлює єдиний підхід до виплат родинам загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. Раніше родини загиблих військових отримували одноразову допомогу у розмірі 15 млн грн, а родини зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тис. грн. Відповідно до нового підходу, загальний обсяг допомоги становитиме 15 млн грн.

У разі якщо військовослужбовець вважається зниклим безвісти, його родина отримуватиме щомісячні виплати. Після підтвердження загибелі сім’ї виплачуватимуть кошти таким чином, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн грн.

