Тарифи на «комуналку» можуть зрости після війни — меморандум МВФ Сьогодні 15:03

Кабмін має підготувати план підвищення тарифів, Фото: 24tv.ua

Тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду в Україні можуть бути поступово приведені до ринкового рівня після завершення повномасштабної війни з росією.

Відповідні положення містяться в меморандумі про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, передає РБК-Україна.

«Повернення до цін, що повністю відображають ринкові умови, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках і може бути можливим лише після завершення війни», — йдеться у тексті меморандуму.

Поступове підвищення тарифів

Зокрема, в документі сказано, що відновлення енергетики вимагатиме від України поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення.

При цьому, уряд має забезпечити підтримку вразливих домогосподарств.

«До кінця червня 2026 року, КМУ має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії», — зазначено в меморандумі.

Після прийняття дорожньої карти планується здійснити поступове коригування тарифів на електроенергію, забезпечуючи при цьому перегляд субсидій для захисту вразливих верств населення.

Таким чином, щоб забезпечити майбутнє підвищення тарифів, відповідний мораторій буде скасовано.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на звіт Національного банку писав , що невизначеність із темпами коригування тарифів на житлово-комунальні послуги на прогнозному горизонті може вплинути на перегляд прогнозу інфляції як в один, так і в інший бік.

Читайте також Мораторій діє: у РНБО прокоментували інформацію щодо підвищення тарифів на світло та тепло

Водночас у Нацбанку зазначали, що до завершення поточного опалювального сезону чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко заявляв , що попри відключення світла, у січні частина мешканців збільшила його використання, що призвело до зростання сум у платіжках навіть за меншої кількості годин електропостачання.

Зі свого боку експерт з енергетики Юрій Корольчук зазначав , що в 2026 році можуть переглянути тарифи на електроенергію для населення. На тлі складної ситуації в енергосистемі та масштабних пошкоджень інфраструктури експерти допускають чергове підвищення цін.

