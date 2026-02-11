Мораторій діє: у РНБО прокоментували інформацію щодо підвищення тарифів на світло та тепло Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Мораторій діє: у РНБО прокоментували інформацію щодо підвищення тарифів на світло та тепло

Інформація про нібито підготовку законодавчих змін для підвищення тарифів на електроенергію та тепло для населення, яка поширюється в соціальних мережах, не відповідає дійсності.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Телеграм CenterCounteringDisinformation

Мораторій на підвищення тарифів

За даними Міністерства енергетики, мораторій на підвищення тарифів для населення діє з 2022 року. Він зберігатиметься протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Таким чином, наразі не змінюються тарифи для населення на теплопостачання, гарячу воду та газопостачання.

У міністерстві також зазначили, що жодних рішень щодо їх підвищення на цей час не розглядають.

Законопроєкт № 13219 не стосується тарифів для населення

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що законопроєкт № 13219 , який згадується у повідомленнях, спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Розрахунки з виробниками «зеленої» енергії не впливають на тарифи для побутових споживачів. Фіксована ціна для населення забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків (PSO) на державні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго».

У Центрі наголосили, що зміни для виробників відновлюваної енергетики не позначаться на вартості комунальних послуг для громадян.

Довідка Finance.ua:

народний депутат Андрій Павловський на своїй сторінці у Facebook написав, що проголосували за фактичне підвищення тарифів на електроенергію і тепло. Цю інформацію підхопили ЗМІ;

за його словами, законопроєкт № 13219 покладає на громадян і підприємців України обовʼязок оплатити додатково приблизно 37 мільярдів гривень монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії за рахунок збільшення тарифів на електроенергію. «Парламентські фракції фактично одноголосно, за винятком „Батьківщини“, підтримали корупційне підвищення тарифів на електроенергію», — наголосив Павловський.

