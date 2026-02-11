Військовослужбовці за «Контрактом 18−24» отримали гарантоване право на відстрочку Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Створюється своєрідний “пільговий період” для молодих контрактників

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13574, який уточнює правила призову на військову службу під час мобілізації для певної категорії громадян.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Хто не підлягає автоматичному призову

Закон передбачає, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом та були звільнені за законом, не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення.

У цей період вони можуть бути призвані лише за власною згодою. Таким чином створюється своєрідний «пільговий період» для молодих контрактників після завершення річного контракту, зберігаючи при цьому можливість добровільного залучення до служби.

Важливість нововведення

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив , що закон забезпечує справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають службу в армії.

«Дякую народним депутатам за підтримку важливого рішення — ухвалення змін, які гарантують військовослужбовцям за „Контрактом 18−24“ обов’язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби. Це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії. Є ще низка норм, які необхідно ухвалити. Будемо над цим працювати», — наголосив Федоров.

Що відомо про проєкт «Контракт 18−24»

З лютого минулого року Міністерство оборони реалізовує експериментальний проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для громадян віком 18−24 роки, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.

Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:

200 тис. грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків;

протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків; 300 тис. грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;

протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань; 500 тис. грн після закінчення контракту при виконанні його умов (зокрема: 6 місяців безпосередньої участі в бойових діях для піхотних спеціальностей; 12 місяців — для операторів безпілотних систем).

Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.

Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби. Також передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти, безкоштовне медичне забезпечення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.