«Контракт 18−24»: у Міноборони роз'яснили, що отримають молоді добровольці за службу

З лютого цього року Міністерство оборони реалізує експериментальний проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для громадян віком 18−24 роки, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.

У міністерстві роз’яснили , які види грошового забезпечення передбачені військовослужбовцям за цим видом контракту.

Грошові виплати за контрактом

Одноразова грошова допомога — загалом 1 млн грн, яка виплачується поетапно:

200 тис. грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків;

протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків; 300 тис. грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;

протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань; 500 тис. грн після закінчення контракту при виконанні його умов (зокрема: 6 місяців безпосередньої участі в бойових діях для піхотних спеціальностей; 12 місяців — для операторів безпілотних систем).

У разі припинення або скасування воєнного стану невиплачена частина допомоги нараховується пропорційно відслуженому часу.

Щомісячне грошове забезпечення

Військовослужбовець, що уклав контракт, отримує щомісячне грошове забезпечення за займаною посадою. Мінімальний розмір наразі складає 20,2 тис. грн.

Військовослужбовці, які мають сертифікат фахівця з експлуатації БПС, з урахуванням надбавки за особливості проходження військової служби можуть отримувати щомісячно 27,1 тис. грн.

Крім того, військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях у районах їх ведення, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн, а тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання — у розмірі 30 тис. грн.

Також за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях у першому ешелоні оборони або вступу до ротного опорного пункту включно виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі 70 тис. грн.

Військовослужбовцям, крім зазначеного, один раз на рік виплачується щорічна грошова допомога для оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Нагадаємо, до кінця 2025 року Міністерство оборони планує розробити новий покращений контракт для військовослужбовців, запровадити цифровий ТЦК та запустити Defense City.

