Бронювання та зберігання номерних знаків: у чому різниця

Особисті фінанси
88
Під час реєстрації автомобіля водії часто стикаються зі схожими процедурами: бронюванням номерних знаків, їх платним зберіганням і продовженням терміну зберігання.
Як пояснили в Головному сервісному центрі МВС, ці послуги мають різне призначення, умови та алгоритм використання.

Що таке бронювання номерних знаків

Бронювання — це можливість вибрати номерний знак зі списку вільних у конкретному сервісному центрі та закріпити його за собою до реєстрації авто.
Послуга доступна онлайн: достатньо авторизуватись у Кабінеті водія, вибрати регіон, сервісний центр, тип транспорту і потрібну комбінацію цифр чи літер.
Строк дії бронювання — 10 календарних днів. Протягом цього періоду потрібно звернутися до сервісного центру МВС для закріплення заброньованого номера за транспортним засобом. Якщо цього не зробити, бронювання скасовується автоматично, а номерний знак повертається в систему та стане доступним для бронювання іншим людям.
Продовжити бронювання не можна, але можна повторно забронювати номер. Вартість залежить від обраної комбінації, а з наступного дня після оформлення починається нарахування плати за зберігання.

Що таке платне або відповідальне зберігання

Відповідальне зберігання передбачає залишення власних номерних знаків у сервісному центрі МВС. Це може знадобитися, наприклад, після перереєстрації авто або якщо є плани використати ті самі номери на іншому транспортному засобі.
Послуга платна і власник самостійно визначає термін зберігання. Якщо оплату не здійснити вчасно, номери знищуються, а гроші не повертаються.

Продовження терміну зберігання номерних знаків

Цю послугу можна оформити як онлайн, так і безпосередньо у сервісному центрі, де зберігаються номери.
Продовжити термін зберігання можна через Кабінет водія або під час особистого звернення. Оплата доступна як онлайн, так і на місці.

Як скористатися цими послугами

Наразі послуги доступні онлайн у Кабінеті водія.
Через онлайн-сервіс можна:
  • обрати та забронювати доступні номерні знаки;
  • переглянути інформацію про вже заброньовані номери;
  • оформити послугу відповідального (платного) зберігання;
  • сплатити за послуги онлайн.
Сервіс працює цілодобово та доступний після авторизації через ID.GOV.UA або Дія.Підпис.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
