SkyUp Airlines оголосив розклад на наступний сезон

SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на літній сезон 2026 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Всі 14 популярних маршрутів із Кишинева, одного з найзручніших для українців авіахабів, повертаються. А 12 вересня авіакомпанія запускає ще й спеціальну одноденну промоакцію: квитки на будь-який напрямок можна придбати лише від €26», — сказано в повідомленні.
Квитки за акційною ціною можна придбати протягом 12 вересня. Період подорожей: 29 березня — 20 жовтня 2026.

Розклад рейсів

  • Кишинів (RMO) ↔ Париж (BVA). Початок рейсів: з 30 березня 2026. Частота: до 3 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Ніцца (NCE). Початок рейсів: з 20 травня 2026. Частота: 2 рази на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Барселона (BCN). Початок рейсів: з 29 березня 2026. Частота: до 4 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Пальма (PMI). Початок рейсів: з 25 травня 2026. Частота: 3 рази на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Аліканте (ALC). Початок рейсів: з 30 березня 2026. Частота: до 2 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Афіни (ATH). Початок рейсів: з 30 березня 2026. Частота: до 2 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Салоніки (SKG). Початок рейсів: 30 березня 2026. Частота: до 3 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Іракліон (HER). Початок рейсів: 22 травня 2026. Частота: 2 рази на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Берлін (BER). Початок рейсів: з 30 березня 2026. Частота: 3 рази на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Франкфурт (FRA). Початок рейсів: з 31 березня 2026. Частота: до 3 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Прага (PRG). Початок рейсів: 31 березня 2026. Частота: до 3 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Стокгольм (NYO). Початок рейсів: з 29 березня 2026. Частота: до 2 разів на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Лісабон (LIS). Початок рейсів: з 30 березня 2026. Частота: 2 рази на тиждень;
  • Кишинів (RMO) ↔ Ларнака (LCA). Початок рейсів: з 29 березня 2026. Частота: до 4 разів на тиждень.
Нагадаємо, у червні міжнародний авіаперевізник з України SkyUp Airlines (U5) відкрив ще три регулярні напрямки з Кишинева — до Стокгольма, Праги та Берліна.
З 16 червня українська авіакомпанія SkyUp Airlines почала літати з двох аеропортів Румунії.
За матеріалами:
Finance.ua
