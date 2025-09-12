Польща фіксує зростання приїзду українців віком 18−22 роки Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

Польща фіксує зростання приїзду українців віком 18−22 роки

Прикордонна служба Польщі повідомила про зростання кількості молодих українців віком від 18 до 22 років, які прибувають до країни після зміни правил виїзду з України.

Про це пише RMF FM.

За словами речника Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пйотра Закєляжа, з 28 серпня по 3 вересня через підкарпатські переходи приїхали 6100 українців віком від 18 до 22 років, а виїхали — 2000. Тижнем раніше в’їхало близько 500 осіб, а виїхало понад 650.

У Люблінському воєводстві ситуація подібна. За даними Надбужанського відділення Прикордонної служби, за той самий період в’їхали 4605 молодих українців, а виїхали 1301. Тижнем раніше ці показники становили 461 і 575 відповідно.

Голова Перемишльського відділення Союзу українців у Польщі (ZUwP) Ігор Горків зазначив, що молодих українців останнім часом можна побачити, зокрема, на вокзалі в Перемишлі. Водночас він підкреслив, що це не є масовою еміграцією.

«Ця група помітна, але вона не є чисельною. Молоді люди переважно питають про організаційні речі — як купити квиток, куди їхати. Питань про соціальну допомогу чи інші форми підтримки ми не чуємо», — сказав Горків.

Читайте також Масовий виїзд молодих чоловіків не вдарить по економіці — експерт

Прогнозувати, чи ця тенденція збережеться, наразі складно.

Нагадаємо, 28 серпня Державна прикордонна служба почала випускати за кордон громадян чоловічої статі віком до 22 років включно. Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови Кабінету Міністрів № 1030 від 26 серпня 2025 року, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону.

Для перетину кордону чоловікам необхідно мати:

паспортний документ, що дає право на виїзд з України;

військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі).

Національний банк України планує моніторити наслідки для економіки та ринку праці після ухваленого рішення дозволити чоловікам віком 18−22 роки виїжджати за кордон.

Президент Володимир Зеленський заявив , що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18−22 роки не вплине на обороноздатність України. Воно навпаки має допомогти зберегти молодь для країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.