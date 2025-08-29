Дозвіл на виїзд чоловікам 18−22 років не послабить обороноздатність України — Зеленський Сьогодні 16:39

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18−22 роки не вплине на обороноздатність України. Воно навпаки має допомогти зберегти молодь для країни.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає Укрінформ.

«Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили, бо вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що вони втрачають зв’язок з Україною», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що ця проблема постійно наростає, і тому було прийнято рішення дозволити виїжджати 18−22-річним хлопцям.

«Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи в Україні, а й вступати в українські виші. Не за кордоном, а в Україні. І, що важливо, закінчувати ці виші. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань і була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави», — пояснив президент.

Він додав, що наразі не спостерігається масових виїздів з України 18−22-річних хлопців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив , що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років. За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.

26 серпня Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.

Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змінити порядок виїзду з України для призовників і військовозобов’язаних віком до 25 років.

