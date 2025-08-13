Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон — Finance.ua

Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон Сьогодні 10:02

Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців.

Про це він заявив під час Українського молодіжного форуму, передає телеканал «Ми — Україна».

«На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — зазначив президент.

За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.

Нагадаємо, раніше в Раді обговорювали можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Зараз чоловіки цієї вікової категорії не підлягають мобілізації, однак залишаються обмеженими у праві виїзду за кордон через дію воєнного стану.

У парламенті наголошували на необхідності пошуку юридичного механізму, який дозволив би забезпечити реалізацію їхніх базових прав — зокрема, права на освіту, роботу або возз’єднання з родиною за межами України.

Довідка Finance.ua:

з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну діє заборона на виїзд з країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років;

винятки стосуються окремих категорій, зокрема студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.

