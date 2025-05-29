Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон — Finance.ua
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Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон

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Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон
Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон
У парламенті працюють над тим, що підвищити до 23−24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон.
Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.
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«Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану», — сказав Веніславський, відповідаючи на запитання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.
За його словами, є ідея, щоб до 23−24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.
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«Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв’язок з Україною», — додав він.
Водночас, він зазначив, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

Довідка Finance.ua:

  • міграційні наміри українців стабільні: 13% планують виїхати протягом пів року;
  • Німеччина та Польща продовжують залишатися найпопулярнішими напрямками серед тих, хто планує виїзд у найближчі півроку. Такий вибір зумовлений наявністю родичів чи друзів у цих країнах, безпекою та можливостями працевлаштування чи отримання допомоги.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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