Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон — Finance.ua

Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон Вчора 15:16

Депутати хочуть дозволити чоловікам до 23−24 років виїзд за кордон

У парламенті працюють над тим, що підвищити до 23−24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

«Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану», — сказав Веніславський, відповідаючи на запитання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.

За його словами, є ідея, щоб до 23−24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

Читайте також Чи може виїхати за кордон жінка-військова

«Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв’язок з Україною», — додав він.

Водночас, він зазначив, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

Довідка Finance.ua:

міграційні наміри українців стабільні: 13% планують виїхати протягом пів року;

Німеччина та Польща продовжують залишатися найпопулярнішими напрямками серед тих, хто планує виїзд у найближчі півроку. Такий вибір зумовлений наявністю родичів чи друзів у цих країнах, безпекою та можливостями працевлаштування чи отримання допомоги.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.