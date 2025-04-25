Виїзд українців за кордон: нові тенденції — Finance.ua

Виїзд українців за кордон: нові тенденції Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Виїзд українців за кордон: нові тенденції

Міграційні наміри українців стабільні: 13% планують виїхати протягом пів року. Найчастіше обирають Німеччину та Польщу через безпеку, роботу та підтримку родичів.

Читайте також Німеччина готує зміни щодо біженців

Про це розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research та Corestone Group Євгенія Близнюк.

Як розповіла Близнюк, за даними останнього міграційного дослідження, яке Gradus Research проводив у квітні 2025 року, міграційні наміри українців залишаються стабільними порівняно з попередніми періодами. Зокрема, 13% респондентів повідомили, що планують виїхати за межі України протягом наступних шести місяців — для тимчасового, або для постійного проживання.

Читайте також Німеччина надає понад 7 млн ​​євро екстреної допомоги для енергетики України

Бажання виїхати частіше фіксується серед молодших респондентів (18−24 роки). Молодь більш мобільна, чутлива до можливостей за кордоном, більш вільна у володінні мовами і менш прив’язана до місця проживання. Ці наміри залишаються на стабільному рівні впродовж останніх півроку, що свідчить про відсутність різких змін у мотивації до виїзду.

Водночас ми бачимо, що потенційні мігранти чутливі до змін безпекової, економічної та соціальної ситуації в країні. Ті, хто наразі не планує залишати Україну, можуть змінити свою думку у разі погіршення умов — особливо через відсутність розуміння перспектив, економічну нестабільність та ризики нової ескалації бойових дій — зазначає Близнюк.

Близнюк зазначає, що ключовими факторами, що спонукають до виїзду українців за кордон, й надалі залишаються загроза життю та здоров’ю власному чи родини, а також можлива окупація регіону росією. Їх обирають близько половини респондентів.

Німеччина та Польща продовжують залишатися найпопулярнішими напрямками серед тих, хто планує виїзд у найближчі півроку. Такий вибір зумовлений наявністю родичів чи друзів у цих країнах, безпекою та можливостями працевлаштування чи отримання допомоги.

Респонденти орієнтуються на економічну стабільність, наявність соціальних гарантій, можливість знайти роботу та якість медицини й освіти.

Читайте також Кого з українців Німеччина повертає до Польщі

За її словами, відповідно, Німеччина зберігає лідерство як країна з високими соціальними гарантіями, активною підтримкою українських біженців та стабільною економікою.

Читайте також Скільки чекати повернення надміру сплаченого податку в Польщі

Натомість Польща залишається популярною через мовну і культурну близькість, а також через велику українську діаспору, яка забезпечує «м'який вхід» у нову реальність.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.