Виїзд українців за кордон: нові тенденції — Finance.ua

Виїзд українців за кордон: нові тенденції
Міграційні наміри українців стабільні: 13% планують виїхати протягом пів року. Найчастіше обирають Німеччину та Польщу через безпеку, роботу та підтримку родичів.
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Про це розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research та Corestone Group Євгенія Близнюк.
Як розповіла Близнюк, за даними останнього міграційного дослідження, яке Gradus Research проводив у квітні 2025 року, міграційні наміри українців залишаються стабільними порівняно з попередніми періодами. Зокрема, 13% респондентів повідомили, що планують виїхати за межі України протягом наступних шести місяців — для тимчасового, або для постійного проживання.
Бажання виїхати частіше фіксується серед молодших респондентів (18−24 роки). Молодь більш мобільна, чутлива до можливостей за кордоном, більш вільна у володінні мовами і менш прив’язана до місця проживання. Ці наміри залишаються на стабільному рівні впродовж останніх півроку, що свідчить про відсутність різких змін у мотивації до виїзду.
Водночас ми бачимо, що потенційні мігранти чутливі до змін безпекової, економічної та соціальної ситуації в країні. Ті, хто наразі не планує залишати Україну, можуть змінити свою думку у разі погіршення умов — особливо через відсутність розуміння перспектив, економічну нестабільність та ризики нової ескалації бойових дій
— зазначає Близнюк.
Близнюк зазначає, що ключовими факторами, що спонукають до виїзду українців за кордон, й надалі залишаються загроза життю та здоров’ю власному чи родини, а також можлива окупація регіону росією. Їх обирають близько половини респондентів.
Німеччина та Польща продовжують залишатися найпопулярнішими напрямками серед тих, хто планує виїзд у найближчі півроку. Такий вибір зумовлений наявністю родичів чи друзів у цих країнах, безпекою та можливостями працевлаштування чи отримання допомоги.
Респонденти орієнтуються на економічну стабільність, наявність соціальних гарантій, можливість знайти роботу та якість медицини й освіти.
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За її словами, відповідно, Німеччина зберігає лідерство як країна з високими соціальними гарантіями, активною підтримкою українських біженців та стабільною економікою.
Натомість Польща залишається популярною через мовну і культурну близькість, а також через велику українську діаспору, яка забезпечує «м'який вхід» у нову реальність.
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