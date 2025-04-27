Скільки чекати повернення надміру сплаченого податку в Польщі — Finance.ua
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Скільки чекати повернення надміру сплаченого податку в Польщі

Світ
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Скільки чекати повернення надміру сплаченого податку в Польщі
Скільки чекати повернення надміру сплаченого податку в Польщі
Польські платники податків мають час до кінця квітня, щоб прозвітувати перед податковою адміністрацією. 30 квітня спливає термін подачі PIT-37.
Про це пише видання inpoland з посиланням на Міністерство фінансів.
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Зазначається, що з моменту початку податкових розрахунків платникам податків було повернуто 15,3 млрд злотих.
За даними відомства, вже 82% платників податків отримали відшкодування податку. Загалом надіслано відшкодування по 7,5 млн податкових декларацій.

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У Мінфіні повідомили, що середня сума відшкодування податку становить 2044 злотих, а середній термін повернення податку — 11 днів.
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Однак не поодинокі випадки, коли кошти на рахунок платників податку потрапляють вже наступного дня після подання декларації (електронної).

Швидкість повернення

Термін повернення податку, насамперед, залежить від способу подання декларації.
У разі подання електронної декларації термін повернення надсплаченого податку становить до 45 днів, у разі подання паперової декларації — до 90 днів.
За матеріалами:
inpoland
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