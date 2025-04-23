Середня пенсія в Польщі — Finance.ua

Середня пенсія в Польщі Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Середня пенсія в Польщі

Середня пенсія в Польщі у 2024 році значно зросла у порівнянні з 2023 роком.

Про це йдеться у звіті ZUS, що підготували звіт про фінансовий стан Фонду соціального страхування, пише Іnpoland.

Середня пенсія в Польщі визначається як співвідношення суми виплат, виплачених за певний період (включає пенсії за віком, пенсії по інвалідності або пенсії у зв’язку з втратою годувальника), до кількості бенефіціарів на той час.

У 2024 році на різні види пенсій було виплачено 406,2 млрд злотих, понад 90% цієї суми (369 млрд злотих) було виплачено з Фонду соціального страхування. Це на 15,5% більше, ніж у 2023 році.

Середня пенсія у 2024 році становила 3735,34 злотих брутто (приблизно 41 593 грн). Це зростання на 14,2% порівняно з 2023 роком, коли середня пенсія становила 3311,61 злотих брутто.

Зі звіту ZUS видно, що змінилася кількість застрахованих осіб. Кількість застрахованих у ZUS на кінець 2024 року становила понад 16,2 млн (у пенсійному страхуванні та страхуванні по інвалідності) і була на 5,8 тисячі більше, ніж у 2023 році.

71,3% від усіх застрахованих становлять працівники, що працюють за трудовим договором (умовою о праце), 11,1% - це особи, що провадять підприємницьку діяльність або члени їх родин, що допомагають у веденні бізнесу, 8,6% - особи, які працюють на підставі договору доручення, агентського договору або договору про надання послуг.

Також серед усіх застрахованих 7,3% - іноземці. Це близько 1,2 млн осіб.

Найбільшу групу застрахованих іноземців протягом багатьох років становлять громадяни України. На кінець 2024 року їх налічувалося 787,5 тисячі, що становить 66% від усіх застрахованих осіб, з громадянством відмінним від польського, і 4,8% загальної кількості застрахованих осіб.

Раніше ми писали , що найвища пенсія в Польщі становить 51 350 злотих, її виплачує ZUS у Забже. Пенсіонер-рекордсмен має стаж 62 роки 5 місяців 18 днів. За свою професійну діяльність, чоловік не разу не був на лікарняному.

У 2023 році він щомісячно отримував пенсію 43 412 злотих, у 2024 році після індексації — 48 673,53 злотих. Після останнього підвищення чоловік отримуватиме понад 51 тисячі злотих щомісяця.

Довідка Finance.ua:

З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.

У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців. У грудні 2023 року допомогу отримували 15,3 тисячі осіб, а у 2022 році — 12,2 тисячі осіб.

Як зазначають експерти, якщо українець похилого віку оселиться в Польщі, ZUS часто буде зобов’язаний виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.

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