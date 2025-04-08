Пенсіонер-рекордсмен: хто у Польщі отримує найвищу пенсію — Finance.ua

Пенсіонер-рекордсмен: хто у Польщі отримує найвищу пенсію
Найвища пенсія в Польщі становить 51 350 злотих, її виплачує ZUS у Забже.
Пенсіонер-рекордсмен має стаж 62 роки 5 місяців 18 днів. За свою професійну діяльність, чоловік не разу не був на лікарняному. Про це пише Іnpoland.net.pl.
У 2023 році він щомісячно отримував пенсію 43 412 злотих, у 2024 році після індексації — 48 673,53 злотих. Після останнього підвищення чоловік отримуватиме понад 51 тисячі злотих щомісяця.
Ця пенсія стала своєрідним рекордом і для ZUS, оскільки такої пенсії заклад ще не виплачував.
У ZUS нагадали, якщо подати на пенсію пізніше, то є шанс отримати більшу допомогу через скорочення років подальшої середньої тривалості життя. Чим менше років до кінця життя, тим на менше місяців ділиться капітал, накопичений на пенсійному рахунку.
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Нагадаємо, з 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.
У Польщі пенсії щороку індексують з березня. Цього року підвищення становить 5,5%. На руки пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, отримають на 97,95 злотих більше, ніж отримували до індексації. Пенсії у Польщі виплачують у визначені дати: 1, 6, 10, 15, 20 та 25 числа кожного місяця.
Довідка Finance.ua:
- Як зазначають експерти, якщо українець похилого віку оселиться в Польщі, ZUS часто буде зобов’язаний виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.
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