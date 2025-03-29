Зміни на ринку праці в Польщі спричинили зниження рівня добробуту — Finance.ua

Зміни на ринку праці в Польщі спричинили зниження рівня добробуту Сьогодні 17:14 — Світ

Зміни на ринку праці в Польщі спричинили зниження рівня добробуту

Уповільнення зростання заробітної плати та падіння зайнятості є двома факторами, що сприяють подальшому зниженню показника добробуту у Польщі. Нажаль, ця негативна тенденція існуватиме протягом тривалого часу.

Про це пише видання inpoland з посиланням на дані Бюро інвестиційних та економічних циклів (BIEC).

Основні причини спаду

Індекс добробуту, розрахований у березні 2025 року, впав ще на 0,2% порівняно зі лютим цього року. Цей показник падає протягом тривалого часу.

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За поясненням фахівців, його падінню сприяли два чинники: уповільнення темпів зростання заробітної плати в секторі підприємств та зменшення кількості працівників у цій групі компаній. Інфляція не мала впливу на березневий показник.

Дані BIEC показують, що темпи зростання заробітної плати в реальному вираженні сповільнилися до 4,9% у річному вимірі.

Уповільнення темпів зростання заробітної плати зумовлено дещо меншим зростанням мінімальної заробітної плати, ніж рік тому, та відносно слабкими доходами від реалізації продукції промислових підприємств.

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Аналітики пояснили, що «перший фактор обмежує тиск на підвищення заробітної плати серед співробітників компанії, другий не дозволяє керівникам компаній підвищувати заробітну плату».

Протягом двох років систематично скорочується кількість посад на підприємствах, де кількість працівників є більше 10. З лютого 2023 року такі компанії втратили майже 75 тисяч працівників, які працювали на повну ставку.

За оцінками BIEC, цей процес, найімовірніше, триватиме до тих пір, поки не з’являться явні ознаки відновлення економіки та збільшення інвестицій.

Довідка Finance.ua:

за останні кілька років кількість українських водіїв у Польщі значно зменшилася. Їхня чисельність скоротилася на 40%. Водночас, на їхнє місце прийшли представники інших національностей, зокрема з Азії та Африки, що значно змінило картину польського транспортного сектору;

за даними GUS, середня брутто-заробітна плата в секторі підприємств у лютому 2025 року склала 8613,14 злотих. Зафіксовано зростання на 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі зарплати зросли на 2,2%. Своєю чергою зайнятість у секторі підприємств скоротилася на 0,9% у річному обчисленні і на 0,1%;

Зафіксовано зростання на 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі зарплати зросли на 2,2%. Своєю чергою зайнятість у секторі підприємств скоротилася на 0,9% у річному обчисленні і на 0,1%; зайнятість громадян України в польських компаніях помітно знижується. Зараз 28% роботодавців заявляють, що в їхніх колективах працюють українці, тоді як рік тому таких було 43%.

inpoland За матеріалами:

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