Зайнятість українців у Польщі падає: де працюють і скільки заробляють — Finance.ua
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Зайнятість українців у Польщі падає: де працюють і скільки заробляють

Світ
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Зайнятість українців у Польщі падає: де працюють і скільки заробляють
Зайнятість українців у Польщі падає: де працюють і скільки заробляють
Зайнятість громадян України в польських компаніях знижується. Однак дедалі більше українців у Польщі вирішують відкрити власний бізнес.
Про це повідомляє РАР з посиланням на результати дослідження «Барометр польського ринку праці», підготовленого Кадровою службою.
«Зайнятість громадян України в польських компаніях явно знижується. Зараз 28% роботодавців заявляють, що в їхніх колективах працюють українці, тоді як рік тому таких було 43%. Найбільший відсоток українських співробітників припадає на великі компанії (46%), тоді як серед середніх підприємств ця частка становить 32%, а на малих — лише 6%», — ідеться в дослідженні.

Де працюють і скільки зароблють

Українці найчастіше працюють на нижніх (45%) і середніх посадах (40%), рідше — на керівних посадах (9%).
  • Якщо подивитися на пропоновані зарплати, то значна частина українців заробляє трохи вище мінімальної заробітної плати — 41% отримують 30,5−34,9 злотих ($7,91 — $9,05) брутто за годину роботи.
  • Кожен п’ятий роботодавець платить від 35 до 39,9 злотих ($9,08 — $10,35) брутто за годину роботи, і тільки 7% компаній платять понад 40 злотих ($10,38) брутто за годину.
Автори дослідження зазначають, що скорочення кількості українських штатних працівників не означає їхню меншу активність на польському ринку праці.
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«Дедалі більше з них вирішують розпочати власний бізнес. Із січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було створено близько 59,8 тис. українських індивідуальних підприємців. У першій половині минулого року громадяни України створили понад 11% усіх нових компаній, а 77% новозареєстрованих підприємств, якими керують іноземці, належали їм», — йдеться в повідомленні.
Замість пошуку роботи в польських компаніях українці все більше зосереджуються на власному підприємництві та професійній незалежності.
«Після закінчення війни до Польщі може приїхати до 1 млн осіб, що підтверджують опитування. Згідно з дослідженнями Фонду „Демократичні ініціативи“ та Центру Разумкова, кожен четвертий український чоловік і кожна п’ята українська жінка розглядають можливість еміграції після закінчення війни. Польща залишається країною першого вибору», — додали у відомстві.
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Частка компаній, які заявляють про готовність наймати громадян інших країн, окрім України, цьогоріч скоротилася до 21% із 43% у 2024 році.
«Рік тому 43% роботодавців у Польщі заявляли про готовність наймати громадян інших країн, крім України. В останньому дослідженні цей відсоток знизився до 21%, що може свідчити про більшу обережність компаній у пошуку персоналу за кордоном, а також про загальну економічну невизначеність і меншу готовність компаній наймати працівників», — ідеться в повідомленні.
За матеріалами:
НВ
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