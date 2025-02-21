У Польщі розробили сценарій повернення біженців до України: до чого готуються — Finance.ua

У Польщі розробили сценарій повернення біженців до України: до чого готуються Сьогодні 12:35 — Світ

У Польщі розробили сценарій повернення біженців до України: до чого готуються

Уряд Польщі готується як до повернення українських біженців додому, так і до нових міграційних хвиль з України. Наразі влада країни розробляє два сценарії дій, залежно від подальшого перебігу подій в Україні.

Як повідомляє « Польське радіо », про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

За його словами, наразі у Варшаві готуються до одного з двох сценаріїв:

якщо буде підписано справедливий мир, частина українців повернеться додому ;

; якщо керівництво України не прийме запропоноване політичне рішення, на Польщу можуть чекати нові хвилі мігрантів.

«Якби сталося те, що можна назвати поразкою цієї держави, то можемо сподіватися на хвилю (звісно, не таку, яка була у 2022 році), але можна сподіватися посилення напливу, переважно економічного. Бо це буде суто економічна міграція через обмеження допомоги й пов’язані з цим труднощі», — сказав Дущик.

Наразі жоден зі сценаріїв не містить прогнозів щодо кількості біженців — вони радше описують самі гіпотетичні ситуації. «Коли вже матимемо доконаний факт, можна буде говорити про кількість», — додав заступник міністра.

Втім, він нагадав, що тимчасовий захист для біженців з України в Європейському Союзі продовжено до 4 березня наступного року і в Польщі діють такі самі правила. Це означає, що до того часу змін у міграційній політиці не передбачається.

За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, станом на грудень у Польщі перебувало понад 1,5 мільйона громадян України, з них майже мільйон користується тимчасовим захистом. А цієї зими кількість людей з оформленим PESEL UKR зросла на 11 тисяч.

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