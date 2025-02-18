Що робити українцям у Польщі, які працюють неофіційно, щоб не втратити виплати — Finance.ua
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Що робити українцям у Польщі, які працюють неофіційно, щоб не втратити виплати

Особисті фінанси
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Що робити українцям у Польщі, які працюють неофіційно, щоб не втратити виплати
Що робити українцям у Польщі, які працюють неофіційно, щоб не втратити виплати
У Польщі розглядають законодавчі зміни, які обмежать доступ до соціальних виплат на дітей для іноземців, зокрема українців, що працюють неофіційно.
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Згідно з новою ініціативою, отримати фінансову допомогу зможуть лише ті біженці та іммігранти, які офіційно працевлаштовані в країні.
Наразі для отримання допомоги достатньо легального проживання в Польщі, однак новий закон, який ще має ухвалити парламент, зробить офіційну роботу обов’язковою умовою для отримання виплат.
Для українців, які працюють неофіційно та бажають зберегти право на соціальні виплати, важливо офіційно працевлаштуватися. Громадяни України, які легально в’їхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, мають право працювати без необхідності отримання дозволу на роботу. Усі формальності, пов’язані з легальним працевлаштуванням, несе роботодавець, який зобов’язаний протягом 14 днів з дня початку роботи повідомити повітовий центр зайнятості.
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Офіційне працевлаштування забезпечує не лише доступ до соціальних виплат, але й гарантує трудові права та соціальні гарантії, такі як мінімальна заробітна плата, оплачувана відпустка та медичне страхування.
Тому українцям у Польщі рекомендується звертатися до потенційних роботодавців з вимогою укладення офіційного трудового договору, що забезпечить їм стабільність та доступ до державної підтримки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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