Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців — Finance.ua
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Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців

Особисті фінанси
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Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців
Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців
88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу «800+», яка передбачає виплату 800 злотих (понад 8000 гривень) на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, лише працюючим мігрантам, які сплачують податки.
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Про це йдеться в опитуванні дослідницької агенції IBRiS для газети Rzeczpospolita.
Як пише видання, респондентів запитували: «Як ви оцінюєте пропозицію, що з’явилася під час виборчої кампанії, прив’язати виплату 800+ українцям до їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі».
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88% респондентів підтримали ідею виплати «800+» для українців, які працюють і сплачують податки в Польщі. 44,4% обрали відповідь «однозначно добре», 43,6% - «скоріше добре».
Лише 3% респондентів оцінюють цю ідею як погану.
Мер Варшави, кандидат у президенти від урядової «Громадської коаліції» Рафал Тшасковський заявив, що пропонує, виплачувати грошову допомогу у розмірі «800 плюс» українцям, які мають роботу в Польщі та сплачують податки.
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«Я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли мова йде про пільги, такі як 800+ для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі» — казав Тшасковський.
Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею щодо позбавлення грошової допомоги мігрантам, у тому числі українцям, які не працюють та не сплачують податки в Польщі.

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За матеріалами:
УНН
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