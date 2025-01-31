Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців — Finance.ua

Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Поляки масово підтримали нові умови виплат «800+» для українців

88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу «800+», яка передбачає виплату 800 злотих (понад 8000 гривень) на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, лише працюючим мігрантам, які сплачують податки.

Про це йдеться в опитуванні дослідницької агенції IBRiS для газети Rzeczpospolita.

Як пише видання, респондентів запитували: «Як ви оцінюєте пропозицію, що з’явилася під час виборчої кампанії, прив’язати виплату 800+ українцям до їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі».

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88% респондентів підтримали ідею виплати «800+» для українців, які працюють і сплачують податки в Польщі. 44,4% обрали відповідь «однозначно добре», 43,6% - «скоріше добре».

Лише 3% респондентів оцінюють цю ідею як погану.

Мер Варшави, кандидат у президенти від урядової «Громадської коаліції» Рафал Тшасковський заявив, що пропонує, виплачувати грошову допомогу у розмірі «800 плюс» українцям, які мають роботу в Польщі та сплачують податки.

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«Я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли мова йде про пільги, такі як 800+ для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі» — казав Тшасковський.

Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею щодо позбавлення грошової допомоги мігрантам, у тому числі українцям, які не працюють та не сплачують податки в Польщі.

УНН За матеріалами:

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