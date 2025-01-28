«800 Плюс» у Польщі: з 1 лютого стартує подача заяв (коли призначатиметься) — Finance.ua

«800 Плюс» у Польщі: з 1 лютого стартує подача заяв (коли призначатиметься) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

«800 Плюс» у Польщі: з 1 лютого стартує подача заяв (коли призначатиметься)

З 1 лютого 2025 року в Польщі можна буде подавати заяви на допомогу 800 Плюс.

Але для українців є умова: вона призначатиметься лише за умови залучення дитини до польської системи освіти. Про це пише і npoland.net

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Як це довести?

З 1 лютого починається прийом заявок на отримання державної допомоги 800 Плюс у новому розрахунковому періоді, який триватиме з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року.

Для того, щоб виплати були безперервними, заяву слід подати до 30 квітня. Батьки мають три місяці від дати народження дитини, щоб подати заяву. У цьому випадку вони отримають кошти з компенсацією з цієї дати.

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Подати заяву можна лише в електронному вигляді через: Emp@tia,. PUE ZUS,. mZUS,. електронний банкінг.

Якщо заяву на призначення допомоги подати в період з 1 по 31 травня, то виплати надійдуть на рахунок до 31 липня цього року з компенсацією за червень.

Якщо подати заяву з 1 по 30 червня, допомога буде виплачена до 31 серпня із компенсацією за червень і липень. Якщо ж подати заяву після 30 червня, то 800 Плюс буде призначено з місяця подання заяви.

Хто має право

Відповідно до змін до спецзакону, що набули чинності 1 липня 2024 року, право на 800 Плюс матимуть ті українські діти, які навчаються у польських закладах освіти. Діти, які залучені до польської системи освіти, є зареєстровані в System Informacji Oswiatowej (SIO). Тоиу батькам треба уточнити у керівництва закладу освіти, чи внесені дані дитини до цього реєстру.

злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки. Раніше ми писали про те, що у Польщі подали до Сейму проєкт поправок до закону, аби допомогу від ZUS на дітей у розмірі 800+

Так, минулого тижня це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що Польщі варто попрацювати над зміною закону, аби пільги на кшталт «800+» отримували українці лише за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі. На його думку, ця пропозиція «є здоровим глуздом і буде вигідною для Польщі».

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понад 20 мільярдів гривень. Нагадаємо, як повідомляло Головне статистичне управління Польщі (GUS), у 3 кварталі 2024 року українці, які перебували в Польщі, здійснили понад 5 мільйонів перетинів кордону та витратили за цей період більше 2,2 мільярдів злотих, що еквівалентно

Витрати українців, які включають покупку товарів, послуг, а також витрати на проживання та подорожі, мають прямий вплив на ринок споживчих товарів та послуг.

Довідка Finance.ua:

За даними Національного банку Польщі (NBP), у 2024 році в країні перебувало близько 2,3 мільйона українців. З них приблизно 1,2−1,3 мільйона осіб прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, а решта — після початку повномасштабної війни в Україні.

У 2024 році 56% біженців не могли вирішити, чи залишатися їм у Польщі, що є зростанням порівняно з 48% у 2023 році. За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець першого кварталу 2024 року в країні працювало 958,2 тисячі іноземних громадян, з яких понад дві третини — українці.

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