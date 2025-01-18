Понад 20 млн грн за 3 місяці: як витрачають кошти українці в Польщі — Finance.ua

Понад 20 млн грн за 3 місяці: як витрачають кошти українці в Польщі Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Понад 20 млн грн за 3 місяці: як витрачають кошти українці в Польщі

Як повідомляє Головне статистичне управління Польщі (GUS), у 3 кварталі 2024 року українці, які перебували в Польщі, здійснили понад 5 мільйонів перетинів кордону та витратили за цей період більше 2,2 мільярдів злотих, що еквівалентно понад 20 мільярдів гривень.

Про це пише inpoland.net.pl

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На що витрачали

Витрати українців, які включають покупку товарів, послуг, а також витрати на проживання та подорожі, мають прямий вплив на ринок споживчих товарів та послуг.

Перетин кордону

Польща залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців, що зумовлено, зокрема, географічною близькістю, безвізовим режимом та економічними можливостями країни.

Понад 5 мільйонів перетинів польського кордону свідчать про високий рівень мобільності українців.

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Це були як короткострокові поїздки, так і більш тривалі перебування, що можуть бути пов’язані з робочими або навчальними поїздками, а також з відвідинами родини або бізнес-діяльністю.

Зважаючи на зростаючу кількість українців, які продовжують перебувати в Польщі, експерти прогнозують, що економічна активність цієї групи громадян може ще більше збільшитися у наступних кварталах.

Довідка Finance.ua:

У країнах ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. Про це свідчать дані Євростату. Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості). Далі йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%). Що зміниться для них у 2025 році — читайте далі.

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