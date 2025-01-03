Які зміни очікують українців за кордоном у 2025 році — Finance.ua

Які зміни очікують українців за кордоном у 2025 році Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Які зміни очікують українців за кордоном у 2025 році

У країнах ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. Про це свідчать дані Євростату. Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості). Слідом йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%).

Читайте також Які країни Європи обирають українські біженці для міграції

Що ж зміниться для них у 2025 році — читайте далі.

Німеччина

З 2025 року Німеччина запускає нову платіжну систему для прохачів притулку, яка передбачає видачу спеціальних платіжних карток замість традиційної допомоги готівкою або ваучерами. Ці карти впровадять у всіх федеральних землях.

Мета нововведення:

спростити процес отримання допомоги: міська та муніципальна влада зможе просто перераховувати кошти на картку, замість того, щоб видавати готівку або ваучери;

підвищити прозорість використання коштів;

знизити навантаження на місцеві адміністрації.

Як це працюватиме

Платіжна картка для прохачів притулку функціонуватиме за принципом дебетової картки. Щомісячна допомога, яка на сьогоднішній день становить від 400 до 500 євро, зараховуватиметься на картку.

Розміри виплат у 2025 році розмір виплат у Німеччині:

563 євро для самотніх людей;

506 євро для партнерів у сімейних парах;

451 євро для дорослих у соціальних закладах;

471 євро для підлітків 14 — 17 років;

390 євро для дітей 6 — 13 років;

357 євро для дітей до 5 років.

Читайте також Скільки українських біженців перебуває за кордоном

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати у Німеччині, яке відбудеться 1 січня, вплине на всі категорії працівників, адже мінімальна заробітна плата в Німеччині покликана забезпечити справедливу оплату праці та поліпшити добробут громадян.

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині за годину складе 12,82 євро. Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році та є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.

Австрія

автівки. Вже з січня 2025 року біженці з України, які проживають у Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги. Австрія позбавить допомоги українських біженців, які маютьВже з січня 2025 року біженці з України, які проживають у Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги.

Згідно з планом, ухваленим Федерально-державною координаційною радою Австрії з питань базового соціального забезпечення, з січня володіння автомобілем може призвести до того, що українські біженці будуть позбавлені житла та догляду.

Застосування нового регулювання в кінцевому підсумку буде на розсуд федеральних земель.

Читайте також Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати

Нагадаємо, що в Україні вкотре заговорили про повернення українських біженців з-за кордону. Радник президента України Олександр Камишін заявив, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

Прем’єр України Денис Шмигаль також сподівається, що всі українці, які виїхали до Німеччини під час війни, повернуться в країну. Вже зроблені перші кроки в цьому напрямку. Так, за його словами, уряд «абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які виїхали в перші дні війни або після неї».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.