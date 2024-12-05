Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки — Finance.ua
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Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки

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Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки
Австрія позбавить допомоги українських біженців, які мають автівки
Вже з січня 2025 року біженці з України, які проживають у Австрії та мають автомобілі, можуть втратити базові послуги.
Про це повідомляє Derstandard.
Згідно з планом, ухваленим Федерально-державною координаційною радою Австрії з питань базового соціального забезпечення, з січня володіння автомобілем може призвести до того, що українські біженці будуть позбавлені житла та догляду.
Навіщо це? В аргументації ініціативи зазначається, що ті, хто має достатньо коштів, щоб застрахувати свій автомобіль і купити бензин, не потребують допомоги.
Однак у Відні правило кредитування автомобілів навряд чи буде застосовано — з цього приводу на передостанньому засіданні Координаційної ради було прийнято одноголосне рішення.
У результаті було вирішено, що застосування нового регулювання в кінцевому підсумку буде на розсуд федеральних земель.
Представник Координації притулку Лукас Галяйтнер-Герц також розкритикував пропозицію, заявивши, «що базова соціальна підтримка від самого початку не була правильною мережею безпеки для переміщених осіб з України».
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За його словами, для шукачів притулку, які майже завжди прибувають в країну «без гроша в кишені», система більш-менш придатна, а для тих, хто має автомобілі — ні.
«У минулому в системі базової соціальної допомоги використовували хитрість: автомобілі не враховувалися, тому що вони були потрібні для зворотного шляху», — наголосив він.

Довідка Finance.ua:

  • В Австрії право на тимчасове проживання для українських біженців продовжено до 4 березня 2026 року. Для громадян України, які рятуються від війни, дозволено в’їзд на територію країни без біометричного паспорта. Перебувати без візи можна 90 днів, надалі необхідно оформити статус тимчасового захисту.
  • З 1 жовтня 2024 року українці, які отримали тимчасовий захист в Австрії, зможуть оформити «Червоно-біло-червону картку плюс» («RWR+»). Це дозвіл на тимчасове проживання з можливістю продовження. З нею власник може залишатися та працювати в Австрії. Додатковий дозвіл на працевлаштування не буде потрібен.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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