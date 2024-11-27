Австрія готова прийняти нову хвилю біженців з України — Finance.ua

Австрія готова прийняти нову хвилю біженців з України Сьогодні 17:22 — Світ

Австрія готова прийняти нову хвилю біженців з України

В Австрії перебувають близько 90 тисяч українських біженців, 80% з яких — жінки з дітьми. У разі погіршення ситуації в Україні Австрія буде готова прийняти нових біженців.

Про це у коментарі Суспільному заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

Він наголосив, що завдяки активному бажанню українців інтегруватися та вивчати мову, їхній прихисток не створює значних труднощів для Австрії.

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«Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок. Звичайно, 80% біженців — це жінки з дітьми, тому це трохи складніше. Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія — гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців», — підкреслив Бенкьо.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС активував Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально перебувати на території Євросоюзу та отримувати базові соціальні послуги. Йдеться про охорону здоров’я, освіту та право на працевлаштування. Термін дії документа — до березня 2025 року із можливістю продовження.

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Рада Європейського Союзу 25 червня ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українських біженців.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали 4,3 мільйона людей, які залишили Україну унаслідок повномасштабного вторгнення росії. Це дані станом на 31 травня. 98% з них — громадяни України. За словами представників уряду, Австрія є гостинною країною, а її громадяни демонструють солідарність і підтримку.

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