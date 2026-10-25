Метро Києва визнали одним із найкращих у світі

Метро Києва стало одним із найкращих підземок світу за версією CNN Travel. Київська підземка посіла 14 місце з 18.

Рейтинг складали за критеріями інженерних підходів і ролі в житті містян.

Рейтинг найкращих підземок світу

На першому місці — метро в Лондоні. Підземна залізниця почала роботу в січні 1863-го — тоді поїзди курсували на паровозах.

Наразі система лондонського метро складається з 11 ліній та 272 станцій із загальною протяжністю мережі у 400 кілометрів. Метро курсує не лише по Лондону, а й за межі міста та сягає сусідніх графств.

Метро в Лондоні

Друге місце посіло метро в Пекіні. Першу ділянку метрополітену відкрили 1 жовтня 1969 року, однак наразі пекінське метро є найдовшим і найбільш завантаженим у світі. Поїзди курсують у місті та прилеглих районах.

Метро має 27 ліній і 490 станцій, загальна протяжність яких сягає трохи більше, ніж 900 км. Шість ліній підземки повністю автоматизовані, поїзди там їздять без машиністів.

Метро в Пекіні

Третє місце — підземка Копенгагена. Метро відкрили у 2002 році, поки що налічують 39 станцій. Однак усі поїзди автоматизовані. Завдяки цьому метрополітен працює цілодобово без вихідних.

Метро також інтегрували в загальну транспортну мережу міста, тому пасажирам зручно пересідати на автобуси, приміські поїзди та користуватися велоінфраструктурою.

Метро Копенгагена

Метро Парижа займає четверте місце. Паризький метрополітен — одна з найстаріших і найрозгалуженіших систем міського транспорту у світі. Його відкрили у липні 1900 року до Всесвітньої виставки.

На входах до станцій облаштували всесвітньовідомі навіси Гектора Гімара в стилі ар-нуво, також є станції у стилі стимпанку Жюля Верна та бруталістського тропічного саду.

Та попри те, що нові автоматичні лінії у підземці облаштовують, у паризькому метро досі є старі поїзди, де двері треба відкривати вручну.

Метро Парижа

Токійська підземка посіла п’яте місце. Міська транспортна мережа нараховує 100 залізничних ліній і дві окремі системи метрополітену — Tokyo Metro та Toei Subway.

Щоб краще орієнтуватися у підземці, встановили вказівники кількома мовами, а також запровадили колірне кодування і нумерацію станцій. Поїзди метрополітену дотримуються чіткого розкладу й курсують до 24 разів на годину.

Токійське метро

Далі в списку: метро Сеула, метро Нью-Йорка, метро Мексико Сіті, метро Сінгапуру, метро Берліна, метро Москви, метро Глазго, метро Шанхаю, метро Києва, метро Чикаго «L», метро Делі, метро Гонконга, метро Будапешта.

Про київське метро

Ідея створити підземну залізницю в Києві з’явилась ще в листопаді 1884-го, однак першу лінію метро відкрили тільки в листопаді 1960 року.

Київське метро

Нинішнє метро має три гілки та нараховує 52 станції протяжністю майже 70 кілометрів. Тривалий час станція «Арсенальна», глибиною 105,5 метра, вважали найглибшою у світі. Однак у 2022-му звання передали одній зі станцій підземки китайського міста Чунцін.

Люди ховаються у метро під час повітряної тривоги