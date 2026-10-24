Венеція збільшить кількість днів, у які стягуватимуть туристичний збір

З 2027 року плата за вхід у Венецію буде стягуватися протягом 72 днів, що на 12 більше, ніж цьогоріч.

Про це повідомляє dpa.

Коли та скільки доведеться платити туристам

Згідно з рішенням міської ради, одноденні відвідувачі повинні будуть сплачувати збір у розмірі 10 євро загалом у 72 дні — від Страсної п’ятниці до середини серпня наступного року. У 2026 році таких днів було 60.

Зазначається, що наразі влада міста утрималась від різкого підвищення цін, хоча раніше обговорювалась вартість вхідного квитка у розмірі 30 євро або навіть більше.

Венеція у квітні 2024 року стала першим у світі містом, яке запровадило плату за вхід для туристів, які прибувають на один день.

Ті, хто бронював візит щонайменше за три дні, цього року могли заплатити 5 євро, а ті, хто відкладав бронювання на останній момент, платили 10 євро.

Хто звільнений від плати за вхід

Водночас туристи, які залишаються в місті на ніч, звільнені від сплати цього вхідного внеску, однак вони зобов’язані сплачувати туристичний податок. Також існують винятки для певних категорій осіб.

Зазвичай для цього відвідувачі завантажують QR-код на свій мобільний телефон, хоча дехто намагається оминути ці правила.

У 2026 році внесок сплатили понад 650 000 відвідувачів, що принесло до міської скарбниці понад 5 мільйонів євро.

Адміністрація Венеції неодноразово наголошувала, що йдеться не про отримання прибутків, а про ефективніше регулювання потоку відвідувачів. З огляду на це також обговорювалося питання про значно вищу плату за вхід.